Robert Záruba: Babiš se Zemanem závodili, kdo je český Donald Trump. Jak to tehdy vlastně dopadlo?

Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk ještě dodal, že odchod Donalda Trumpa z funkce je ostudný. „Vyštval do akce před Kapitol a nakonec do Kapitolu tisíce lidí. Tím nepřímo způsobil smrt těch asi pěti lidí, což většinou byli jeho stoupenci. Byla to zbabělost odcházejícího politika,“ rozohnil se český prezident. Má pravdu. Trump situci hrubě nezvládl.

Sám sebe označil za českého Trumpa

Přitom to ale byl právě Zeman, který se doslova třásl na to, aby od Trumpa dostal pozvání do Bílého domu, což se nepovedlo. Dokonce se jako český Donald Trump sám označil v dopise, kterým opravdového Trumpa neúspěšně zval na návštěvu Prahy. Faktem je, že Zemanova snaha zasahovat do vytváření vlády byla prezidentskému systému hodně blízko.

A když se podíváme ještě do vzdálenější historie, najdeme Zemanův pokus ve sněmovně tvrdě prosadit důvěru vlády Jiřího Rusnoka a následné dosazení vlastní "koní" do tvořícího se kabinetu. Podobných příkladů bychom našli ještě mnohem více.

Kám vátr, tam plášť

Je určitě správné, že Miloš Zeman odsoudil čin, při kterém ve Washingtonu zemřelo pět lidí. Ovšem ubránit se úsměvu je dost těžké. Je to podobné, jako když marketingový tým Andreje Babiše rychle mazal z profilu premiéra na sociální síti fotku s kšiltovkou po vzoru Trumpa. U obou českých vrcholných politiků to připomíná rčení "kam vítr, tam plášť."

„Jak tady před 4 lety závodili po amerických volbách Zeman a Babiš, kdo z nich dvou je víc "Trump české politiky"...jak to vlastně tehdy dopadlo?“ glosoval chování Zemana a Babiše populární komentátor Robert Záruba. Remízou. Oba převlékli kabát.

