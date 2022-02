Roman Šmucler: Zdravotnictví směřuje ke krachu. Vím, jak to řešit, ale já jsem tvrdý manažer, takové nepotřebují

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek měl na resortu nastolit pořádek a zlepšit mnohdy zmatenou komunikaci svých předchůdců. „Novináři ho podceňují,“ říká Roman Šmucler, který svého kolegu lékaře považuje za člověka na svém místě.

„Je to špičkový odborník v rentgenologii a i ve zdravotnictví. Zkušený politik, politická těžká váha - místopředseda vládní strany. Samozřejmě, já mám pohled lékařů z ambulancí a majitelů. On lékařů z velkých nemocnic a zaměstnanců. Ale to je v pořádku.“

Přesto - při poslechu pana ministra, neprožíváte někdy déjà vu, nevybavuje se vám předchozí vláda a její zmatečnost?

Podstata je stejná. Ani jeden ministr si nemyslí, že je covid až takový problém, rozumějí tomu. Leč, premiér musí vnímat se zbytkem vlády veřejné mínění a mají pocit, že čím víc jsou na lidi přísní, tím jsou Češi spokojenější. Ale už lidé dostávají rozum a, logicky, i vláda je racionálnější.

Kdybyste byl vy na místě profesora Válka, co by pro vás bylo dnes na resortu zdravotnictví nejzásadnější, jaké kroky byste určitě udělal?

Zdravotnictví směřuje ke krachu vlivem výdajů na covid a inflace. Je potřeba se rozhodnout na vládě, zda se tam "nalijí peníze" - nějaké si nepochybně odbory vynutí. Nebo zda se bude racionálněji hospodařit. No, a podle reálného rozpočtu řešit priority. Pojišťovny jdou do vyjednávání na příští rok s tím, že nedají navíc ani korunu a že inflační náklady (minimálně 40 miliard) mají zaplatit zdravotnická zařízení ze svého. To je politický problém, vedle kterého je covid marginálie.

A jak to řešit?

Je šance na reformu systému. Tedy přestat platit třeba jídlo v nemocnicích a nastolit regulaci zbytečné péče (jsme rekordmani v počtu návštěv lékaře) poplatky jako v Německu. Zalití zdravotnictví penězi na dluh potopí akorát časem celé Česko. Je třeba, aby zdravotnictví neviselo státu na krku. No jo, ale já jsem tvrdý manager, takové v politice nepotřebují.

Jak se díváte na situaci kolem schvalování rozpočtu?

Vláda zatím nic konkrétního neřekla. Nejde je ani pochválit, ani kritizovat. Problém ale je, že čas běží a každá vláda má zhruba rok na radikální změny. Pár měsíců už je pryč. Uklidňuji se tím, že chtějí co nejdéle udržet rozpočtové provizorium, které šetří peníze jaksi "skoro bezbolestně". Pravdu má ale prezident Klaus.

V čem?

Že bez plošných škrtů podle hesla "všem stejně", to asi moc nepůjde. A musíme najít někde během pár let tři sta miliard ročně! To neušetříte jen drobnostmi typu spotřební daň nebo jízdné studentů.

Jako prezident České stomatologické komory jste spokojen s výhledem, který pro váš obor dává současná vláda?

Vláda neřekla nic konkrétního ani o stomatologii, ani o ambulantní medicíně. Všechny vlády slibovaly dokonalé zdravotnictví zadarmo. Takže podstatné jsou detaily vycházející z životní reality, a ty dosud neznáme.

