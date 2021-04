Jiří Ovčáček v roli obhájce ruské vakcíny. Sputnik V má v Česku spolehlivého zastánce

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Potřeba vměšovat se do témat, k nimž může mít vlastní názor, ale z pozice státního úředníka nemá žádné pověření se k nim oficiálně vyjadřovat, je u tiskového mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka k neuvěření.

Tentokrát se bije za ruskou vakcinu proti covid-19 Sputnik V, která nemá prozatím schválení k užívání ve státech EU od EMA (Evropská léková agentura), ze zemí Unie ji zakoupily jen Maďarsko a Slovensko. Mezi dalšími Sputnikem V očkují například Srbsko, Argentina, Írán, Mexiko, Egypt či Indie. Zkouší to i Argentina nebo Mexiko, jenomže sem už dodávky ruský výrobce nestíhá dodávat. Kdo s ruským produktem nepočítá do budoucna vůbec jsou Polsko a Ukrajina.

A nově se přidává Brazílie, což zřejmě Jiřího Ovčáčka nesmírně zasáhlo. Jakmile totiž zveřejnil tamní regulační úřad Anvisa, že vakcína obsahuje živý adenovirus, který je schopen replikace v těle, začal svůj twitter plnit zaručenými zprávami, že je vše jinak. „Zásadním problémem se ukázala být přítomnost adenoviru Ad5 ve vakcíně, který se umí reprodukovat, což představuje vážné riziko,“ vysvětlil ředitel brazilského úřadu Mendes. Jenomže Jiří nesouhlasí a okamžitě kontruje!

Jako první přišlo na řadu oficiální prohlášení výrobce vakciny Sputnik V v angličtině, které retweetnul z oficiálního účtu @sputnikvaccine a z něhož vytknul větu: „V reakci na šíření falešných zpráv, které vyplývají z nepřesné zprávy společnosti Anvisa, se prosím podívejte na oficiální prohlášení Gamaleyova institutu, které potvrzuje, že ve Sputniku V E1 je smazána a není přítomna žádná RCA. O této záležitosti jsme také informovali společnost Anvisa." Takový pohled je samozřejmě v pořádku, výrobce má právo se nařčení bránit a okamžitě na něj reagovat. Proč to dělá mluvčí Pražského hradu na oficiálním účtu české hlavy státu, je k nepochopení.

In response to fake news being circulated stemming from inaccurate Anvisa report, please refer to an official statement from Gamaleya Institute that confirms that in Sputnik V E1 is deleted and no RCA present. We also informed Anvisa on that matter.

https://t.co/NHk6EEyLIJ