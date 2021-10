Babišová je ve světě módní ikonou. Mohou ji manželky Bartoše či Fialy zastoupit?

V posledních čtyřech letech žijeme v Česku, které nemá nijak významně aktivní ani první dámu, ani paní premiérovou. Obě ženy se ve společnosti objevují velmi sporadicky a jejich podpora vlivným manželům je zcela zanedbatelná. Jak na tom budeme po sněmovních volbách?

Monika Babišová (47)

Manželka premiéra Andreje Babiše se na svou funkci připravovala dlouho dopředu, už jako partnerka ministra financí se od ledna 2014 začala ukazovat ve společnosti. Půl roku předtím, než se stal Babiš v prosinci 2017 předsedou vlády, si ji po 23 letech vztahu vzal za manželku na Čapím hnízdě.

Monika Babišová se do povědomí Čechů zapsala především kvůli excesům na sociálních sítích, kdy na svém instagramu zveřejňovala pikantní fotografie ze soukromí. Premiér se tak stával až nemile často terčem posměšků, že jeho žena tráví mnohem více času se svým dvorním floristou Ivanem Šablatůrou než s ním. Nezřídka jsme se mohli podívat bez cenzury na party, které probíhají v jejich domě v Průhonicích, na paní premiérovou na dovolené s kamarádkami i na tematické divoké večírky, jichž se účastnil i pan premiér. Po sérii vánočních fotek v červených kostýmech v prosinci 2019 a následné vlně veřejné kritiky si Monika Babišová svůj instagramový účet uzamkla. Veškeré dění na jejích sociálních sítích tak zůstává před veřejností utajené. Češi tím sice přišli o spolehlivý zdroj zábavy, avšak Česko se díky tomu aspoň navenek ukazuje jako kultivovanější společnost. Celý svět se již totiž nemusí dívat na to, jak spoře oděná manželka premiéra juchá s ještě méně oděným rodinným přítelem u bazénu.

Abychom byli spravedliví, má Monika Babišová ve světě i pozitivní tvář. Například stránka, která se věnuje vytříbenému módnímu stylu manželky amerického exprezidenta Melanie Trump, ji nedávno zařadila do svých stories na instagramu. Zveřejnila její fotografii z návštěvy v Maďarsku a neopomněla připomenout, že je oděna do značky Dior. A ve spojitosti s módou byla Babišová několikrát propírána módní policií nejen v domácích médiích, ve většině případů z toho vyšla téměř se 100% ziskem pozitivních bodů. A na zahraničních cestách po boku manžela vždy splňovala svůj úkol reprezentativní ozdoby premiéra.

Premiér Babiš je otcem čtyř dětí - syna Andreje juniora a jeho sestru Adrianu má s první manželkou, Vivien a Frederika mu porodila druhá manželka Monika. Ta je v současné době také majitelkou veškerého majetku, který premiér nastřádal. Je totiž zapsána jako správkyně svěřenských fondů, kam Andrej Babiš kvůli vyřešení střetů zájmů zaparkoval své firmy. Majetek je odhadován na 75 miliard korun a paní Monika se nijak netají tím, že jí život v luxusu vyhovuje.

Jana Fialová

Manželka předsedy ODS Petra Fialy je bioložkou a proděkankou brněnské lékařské fakulty. Seznámili se v době, kdy v Praze probíhaly první listopadové demonstrace v roce 1989 a společně se jich účastnili už jako čerstvě zamilovaní partneři. Narodily se jim tři děti a paní Jana svého muže v politické kariéře bezvýhradně podporuje. „Považuji politiku za velmi důležitou, ale jsem k její úrovni docela kritická. Můj muž koneckonců taky. To je důvod, proč do ní vstoupil. Dívám se na to stejně,“ řekla v rozhovoru pro CNN Prima News v září loňského roku a dodala, že si sama politickou angažovanost nedokáže představit, ale „...dovedu si představit leccos. Člověk si nemá zavírat dveře před ničím.“

Pozice manželky premiéra České republiky by jí jistě slušela - Jana Fialová je elegantní, kultivovavná, vzdělaná, ale do předvolební kampaně se nijak významně nezapojuje. Poskytla několik málo rozhovorů, v nichž manžela Petra představila v jiném světle, než jak jej má běžný občan možnost sledovat. Pro blesk.cz uvedla, že lídr koalice SPOLU není suchar, nikdy by si neoblékl košili s krátkým rukávem a není povrchní. A je Jana Fialová na možnost, že by se stala manželkou premiéra ČR, připravena? „Myslím, že pokud to nastane, tak se s tím i já budu muset srovnat a jsem na to připravená,“ uvedla v rozhovoru pro blesk.cz

Podle facebooku manželé pravidelně navštěvují oblíbený hudební festival Colours of Ostrava, v roce 2017 se byli podívat na zpěvačku Norah Jones, dlouhé roky jezdívají na rodinnou dovolenou na stejné místo v Chorvatsku a podobný vkus mají i v módě, náhledu na fungování domácnosti a vedení svých dětí.

Lýdie Franka Bartošová (38)

Manželka Ivana Bartoše, šéfa Pirátů a kandidáta na premiéra za blok PirStan, Lýdie Franka pracuje jako knihovnice. Je maminkou Amélie, která pochází z jejího prvního manželství, a společně s Bartošem mají ročního syna Bertrama. Jejich společný život se změnil v roce 2017, kdy se Pirátům podařilo projít do Sněmovny a pod vedením jejího muže stoupla straně popularita. Sama se v Pirátech také angažovala a na kariérní růst svého muže si musela zvyknout. Pro blesk.cz k tomu uvedla: „Do té doby jsem byla zvyklá, že jsme s Ivanem všude chodili spolu, byli jsme mnohem víc soukromé osoby... Najednou jsem si uvědomila, že ten můj partner už není jen můj... Musela jsem proto některé věci přehodnotit a zvyknout si na to.“

Lýdie je manželkou Ivana Bartoše od roku 2017, kdy se vzali symbolicky 17. listopadu v kostele sv. Václava. Být veřejnosti na očích jí není příliš příjemné, ale bere to jako daň za práci, kterou její muž dělá. „My žijeme úplně normální život. Nejezdíme limuzínou, na drahé dovolené. Chodíme normálně nakupovat, nenecháme si často vykat, Ivan to nesnáší... Politik je prostě zástupce lidu a tak by se měl taky chovat,“ myslí si maminka dvou dětí a věří, že by to tak snad zůstalo i po volbách, pokud by okolnosti způsobily, že by Ivan Bartoš obsadil funkci premiéra. Lýdie o sobě říká, že je profesionální nesportovec, a o tom, co přinesou volby, prozatím příliš nepřemýšlí: „Pokud by se to stalo, tak věřím, že i tenhle svět by mi dovolil zůstat sama sebou.“

Byla by Lýdie Franka Bartošová dostatečně reprezentativní v roli manželky premiéra? Tato lehce extravagantní žena určitě není prototypem usedlé, konzervativní dámy a kostýmky či elegantní šaty zrovna není oblečení, které by z velké části zabíralo místo v jejím šatníku. Přesto její křehkost, upravenost a sympatický úsměv mohou být zárukou, že by jí tato pozice slušela. S manželem Ivanem jim jejich styly skvěle ladí a Česko by v nich mělo rozhodně neotřelý pár na evropské politické scéně.

