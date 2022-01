Solární byznys a milionové půjčky: Nebyl jsem na to připraven, nejsem jako Babiš, říká dnes bývalý kandidát na ministra Michalik

Starosta Dolních Břežan patří k nejvlivnějším osobám hnutí STAN. Přesto to nestačilo, politický vaz mu zlomila nejen minulost samotná, ale zejména podcenění situace. Přitom zamotat se do byznysu s offshorovými společnostmi vypadá, po kauze s Babišovou vilou ve Francii, jako politický pohřeb.

Zákon neporušil, "jen" nebyl připraven

Když na konci listopadu Deník N a Lidovky.cz přišly s tvrzením, že bývalá Michalikova firma si půjčila v přepočtu minimálně 117 milionů korun od kyperské Lowfield Investments, vypadalo to, že pro místopředsedu STAN jde o překvapení. Stejně jako když se ukázalo, že jeho rodina skrze zmíněnou společnost v letech 2002 – 2016 investovala do solárních a developerských projektů. Jako by Michalik nečekal, že to může někdo "vytáhnout".

Věslav Michalik

- od roku 2012 zastupitel Středočeského kraje (v letech 2016 až 2017 také radní kraje a od roku 2020 pak náměstek hejtmanky

- od roku 2004 starosta obce Dolní Břežany

- místopředseda hnutí STAN

- pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR, je autorem desítek publikací v mezinárodních vědeckých časopisech

- je ženatý, má dvě děti

Rozběhl se koloběh mlžení, pokusů o „zahrání do autu“ a nakonec i vysvětlení. Jasné, logické. Nic nezákonného se nekonalo z pohledu českých, ani evropských zákonů. Na záchranu situace už však bylo pozdě, nemilosrdná kolesa politického válce už byla v procesu a nešlo je zastavit.

Proč jste se ucházel o post ministra, když jste musel vědět, že se budou veřejně propírat věci, které vás nakonec o funkci připravily?

Byl jsem připraven obětovat čtyři roky života a tvrdě pracovat. Dokážu se na věci podívat z dálky, v širších souvislostech. K tomu zkušenost z bankovnictví, veřejné sféry i vlastních investic. Řada lidí mě přesvědčovala, že to je dobrá kombinace pro řešení problémů, které před českým hospodářstvím stojí. Bohužel jsem vůbec neodhadl, že dřívější rodinné finanční investice mohou být médií interpretovány negativně. Stačilo se lépe připravit.

Andrej Babiš byl pod kritikou kvůli střetu zájmů. Mohli to lidé u vaší osoby vnímat podobně, ne-li úplně stejně?

Střet zájmů přece vznikne teprve tehdy, když o něčem rozhodujete. V žádném střetu zájmu jsem nebyl a potenciální střet zájmů týkající se solárních elektráren bych vyřešil odprodejem akcií.

Má se tedy ministrovi "odpustit", že využil možnosti daňové optimalizace?

V rámci EU různé státy mezi sebou soutěží daňovým a právním prostředím pro různé typy investic. Irsko, Maďarsko, Kypr, Malta, Lucembursko, Holandsko. Ve světě finančních investic je zcela normální, že fond nebo holding je umístěn v této destinaci. A nemusí to nutně znamenat daňovou optimalizaci.

Jste dnes naštvaný spíš na sebe, nebo na novináře, kteří vaši kauzu propírali?

Naštvaný nejsem. Mrzí mě to. Dal jsem tomu hodně energie, hodně času na přípravu. Samozřejmě mě nemůže překvapovat, jak a s jakým cílem píší některé noviny.

Jste v kontaktu s panem Síkelou, probíhal a bude do budoucna mezi vámi probíhat nějaký dialog?

Ano, jsme v kontaktu. Jsem místopředsedou STAN, mám na starost ekonomická témata. Musíme být v kontaktu. Pan Síkela je ministrem nominovaným STAN.

Dostal jste nabídku být na ministerstvu průmyslu a obchodu v roli náměstka či poradce?

Nedostal, protože jsme si hned na začátku řekli, že to není něco, co bych chtěl dělat.

Jak by měl vypadat ideální ministr?

„Myslím, že není žádný univerzální recept. Podstatné je, aby se uměl dobře rozhodovat, aby byl schopen svoje rozhodnutí obhájit ve vlastní straně i v koalici, aby nebyl jen ve vleku svých úředníků.“

Co kritika toho, že v rámci Středočeského kraje zastáváte funkci náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací, je oprávněná?

Vzdal jsem se kandidatury na ministra proto, aby nebyla nová vláda pod nějakým falešným tlakem. Možná jsem byl v tomto směru trochu naivní. Nevzdal jsem se kandidatury proto, že bych udělal cokoli neetického nebo nezákonného. Takže neexistuje žádný důvod, proč bych neměl být náměstkem hejtmanky.

Jedním z hlasitých kritiků je i bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Náhoda?

STAN a ANO jsou dnes ve velmi ostrém politickém souboji. Ostatně je to vidět na zcela umělé kauze týkající se financování STANu. A je zřejmé, že ANO v opozici využije všech prostředků k tomu, aby nám vládnutí co nejvíce zkomplikovalo. To je politická realita a není potřeba se nad tím nějak podivovat.

Co vás za posledních několik týdnů nejvíce zklamalo?

To, že se k člověku spousta lidi najednou hlásí, a pak pro ně neexistujete, to je normální. Naopak mě mile překvapilo, kolik lidí mi vyjádřilo podporu.

Co byste vzkázal veřejnosti?

Nemyslím si, že vzkazy jsou třeba. To podstatné, co nám chybí, je jednotící myšlenka. Vize. Cíl, kterého chce společnost dosáhnout. Po válce, v šedesátých letech nebo po sametové revoluci většinová společnost cíl měla. Dnes ho nevidím. Na západ od nás je velkým tématem změna klimatu, což je téma, které zatím v české společnosti příliš nerezonuje.

