Spolu dáme Česko dohromady, rozhodla se trojice superhrdinů. A pak viděla tu spoušť...

/POLITICKÁ SATIRA/ Malinké Česko lape po osmi letech vlády zlobra po dechu. Nejprve mu důvěřiví Češi dali spravovat veřejné finance, o pár let později mu svěřili celou zemi. Tu vysál finančně, zákony vyhlásil za zbytečné, ovládl hlásné trouby a lidem dával jíst jen to, co si sami vyrobili v jeho fabrikách. Navíc jim to prodával za drahé peníze a na ty, co mu odmítli patřit, poslal kontroly a zničil jejich roky budované firmy.

Zlobr AB opět postavil na hranice kontroly a intenzivně vyjednává se Slovenskem a Rakouskem, aby mu prodaly kus území, které by umožnilo propojit Česko s jeho milovaným Maďarskem. Vždyť s Viktorem, přítelem z nejbližších, mají plán, jak vytvořit uprostřed Evropy ostrov neliberální svobody, obehnaný plotem s autokratickým vedením a nemilosrdně vládnoucími pěstmi obou stejně smýšlejících vůdců. Ti Češi, kterým se podařilo udržet ještě dost financí pod žebrem, utekli na poslední chvíli do okolních zemí. A nechali svou rodnou zemi dočasně napospas Anti-Monitorovi AB, zápornému hrdinovi, který získal své jméno díky odmítání všeho, co lze ovládat softwarem a je větší než obrazovka mobilu.

Maďarská neliberální demokracie: Soustředí se na jednu věc - volby, ve kterých vás zvolí většina. Není tam žádná autonomie - žádné autonomní univerzity, školy, všechno diktuje stát. Je to demokracie, ale neliberální, protože liberální instituce už víc neexistují. Není to totalitní diktatura, protože opozice není ve vězení.

Zdroj: Ágnes Hellerová, https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/madarsko-viktor-orban-demokracie-tyranie_1808311100_mos

Tajné plány na převrat

V zemi české vládne organizovaný chaos, neposlušní lidé ztrácí i to málo, co jim ještě zbývalo. O své milované chaty už dávno přišli všichni, a nesebrali jim je muslimští uprchlíci, ale klidně je odevzdali do rukou zlobra AB. Ten je pronajímá ruským přátelům druhého nejvlivnějšího zlobra Darkseida MZ, jehož pomocníci z utržených peněz financují přísně tajné obchody. Heboučký toastový chleba můžou Češi jen na chvilku pomazlit při návštěvě obchodu, na to, aby jej ochutnali, již dávno nemají. Na vůni Vodňanského kuřete si jen zdánlivě vzpomínají při konzumaci hmoty, kterou si kupují na váhu v oddělení masa. Kostelecké párky jsou i nadále ze sóji, stejně jako kdysi, jen stojí 10x více než v dobách, kdy se dalo v Česku žít na evropské úrovni.

Přesto v ulicích nedochází k nepokojům - nikdo nezapaluje auta, tisíce lidí nedemonstrují na Letné, jen málokdo volá po změně. Příznivci starých pořádků se totiž raději potají scházejí v bytech na periferiích velkých měst a plánují převrat. Moc šancí ale nemají - shromáždění jsou pod pohrůžkou odpykání doživotního trestu v provozu Anofertu zakázána, černý výlep a propagace demokratických ideologií je trestána stejně.

Naděje ve volbách

Přesto ale existuje pro Česko jiskřička naděje. Nepoddajná - podivně mlčící - chátra pořád čítá 70 % obyvatel a zlobři AB a MZ z říše nemilosrdného zla zatím nedokázali změnit ústavu tak, aby se zrušily volby. Při jejich porážce se sice bude Anti-Monitor AB spoléhat především na přítele Viktora, ale bude mu to stačit? Česko možná nakonec nezachrání Blaničtí Rytíři, ale úderná trojice superhrdinů, kteří už ve světě mnohokrát dokázali nemožné. A prý sem plují i dobrotiví piráti a na cestě je i slušný kmen, co žije ve stanu.

Wonder Woman Markéta, polobohyně z rodu statečných válečnic z Litomyšle, vášnivá cyklistka a oddaná ochránkyně slabých.

Batman Petr, finančně zajištěný zastánce tradičních hodnot, vzdělaný profesor, který ve svém extravagantním voze dokáže být okamžitě tam, kde je třeba smířlivě promluvit a nastolit klid rozvážností a nasloucháním.

Superman Marian, statečný muž z farmářského prostředí, silný bojovník za křesťanské hodnoty, který dokáže na zavolání doletět za každým, kdo potřebuje jeho pomoc.

Superhrdinové bojují za návrat demokratických hodnot v Česku heslem "Spolu dáme Česko dohromady" a provádí na území země podvratnou činnost. Rozesílá šifrované e-maily, objevují se na nečekaných místech a přesvědčují obyvatele, aby pozvedli hlavu a našli v sobě opětovně hrdost. A i když se zpočátku setkávají spíše se strachem a odporem, jejich nadpřirozené schopnosti přesvědčují davy ke změně. Češi opět touží mít se dobře, vyvléci se z vlivu vůdce a stát se suverénními obyvateli Evropy. Proti téhle síle nemá Anti-Monitor AB šanci - jeho nadvláda chábne a snaha lapit tuhle silnou trojku se jeví jako marná...

Česko je zachráněno! Ať žijí superhrdinové...

Ve volbách vítězí superhrdinové a jejich drtivý zisk většiny hlasů vyhání zlobra AB do Maďarska. Stíhá to jen chvilku předtím, než si pro něho osobně přichází opět nebojácný státní zástupce Šaroch. Kamarád Viktor mu uděluje azyl a česká země začíná slavit vítězství. Trojice superhrdinů jedná se spřátelenými piráty i kmenem ze stanu a hledá cesty, jak dát i přes nekončící vliv zlobra Darkseida MZ opět Česko dohromady. Profesora, ochránkyni i farmáře čeká hodně práce. Jejich nadpřirozené superschopnosti jim ale snad dlouho vydrží a bude líp.

