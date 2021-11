Nedráždit, střílí ostrými: Spousta chlapů by mě chtěla vidět u plotny, říká budoucí ministryně obrany Černochová

Vést ministerstvo obrany musí svalnatý chlap s výrazem drsňáka, ženská patří k plotně a žehličce. To je i dnes názor celé řady mužů. Pravděpodobná ministryně obrany Jana Černochová o tom ví své, mailů na toto téma jí chodí celá řada. Přesto, že by třeba na střelnici kdejakého "borce" strčila hravě do kapsy.