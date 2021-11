STAN půjde do vlády i bez Pirátů. Vít Rakušan promluvil o zradě a řekl, kdy bude koaliční smlouva neplatná

Piráti o víkendu hlasují o tom, zda vstoupí do vlády. Jasno by mělo být v pondělí. Nálada mezi členy strany je na bodu mrazu. Stále ještě "nepřebolela" skutečnost, že do Sněmovny se dostali pouze čtyři pirátští poslanci, protože voliči STAN své favority kroužkovali.

Předvolební dohoda Pirátů a STAN přitom říká, že po volbách budou postupovat ruku v ruce. Tedy buď půjdou oba subjekty do vlády, nebo do opozice. Jenomže to už zřejmě neplatí.

Odmítnutí Pirátů si nepřeji

„Musím odmítnout, že by Starostové svým odhodláním jít do vlády jakkoliv porušovali koaliční smlouvu. Naše stranické orgány, stejně jako ty pirátské, mají přeci právo vyslovit svůj postoj. A hlasování na jednání Celostátního výboru STAN bylo zcela jednoznačné,“ napsal si na Twitteru Rakušan.

Zdůraznil, že si velmi nepřeje, aby Piráti vládní odpovědnost odmítli. Přesto je na takovou možnost připraven a nevnímal by jako zradu, kdyby do kabinetu premiéra Petra Fialy usedli vybraní zástupci Starostů.

1/X Samozřejmě si velmi přeji, aby Piráti odsouhlasili koaliční smlouvu a vstup svých zástupců do vznikající vlády. Koalice Pirátů a Starostů má skvělý program a mnoho z něj jsme společně prosadili do vládních programových tezí. Je to program České republiky s lepší budoucností. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 14, 2021

Je to demokracie, ne podvod

„Měli bychom tady situaci, kdy orgány dvou koaličních stran mají rozdílný názor na stěžejní rozhodnutí celé koalice. To je demokracie, nikoliv podvod. STAN i Piráti jsou suverénní strany. V takovém případě bychom museli vyvolat koaliční jednání a pokusit se najít východisko,“ vysvětloval bývalý starosta Kolína.

Sám si prý neumí představit, že by Starostové v této fázi selhali, nevzali na sebe zodpovědnost za další směřování země. „Pro voliče by bylo nepochopitelné, kdyby ve chvíli, kdy je možné vytvořit vládu demokratických stran s výraznou většinou, přišla politická krize.“ Kandidát na ministra vnitra ještě doplnil: „Nechceme vrátit do hry ANO a SPD. Stejně tak je nesmyslný model menšinové vlády SPOLU.“

KAM DÁL: Jaké zásadní změny chystá nový ministr školství Gazdík? Mimo jiné změní přístup k maturitám i učitelům.