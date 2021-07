Tajné potěšení Vratislava Mynáře! K vášni z dětství se vrátil až ve funkci u prezidenta Zemana

/POLITICKÁ SATIRA/ Tajnou poštu využíval malý Vrátík už v dobách, kdy ještě neuměl psát. Na škole v Osvětimanech posílal zprávy spolužačkám, aby se přišly koupat do rybníka. S kamarády je pak tajně z křoví šmírovali. Pohled na půvabné dívky ho velmi těšil. Když pak tu nejhezčí ulovil právě on díky potajmu doručenému dopisu do jejího pytlíku na cvičky, jeho sebevědomí letělo vzhůru.

Vráťa to s dívkami uměl již odmala a stejně tak se mu dařilo v podvratné činnosti doručování taháků pod lavicemi nebo zasílání tajných vzkazů s pozvánkami na rande. S přibývajícím věkem se však ve Vráťovi probouzela i odvaha a časem přešel od psaného projevu k ústnímu. Mluvil, následně líbal a sliboval. Progres ve vztazích byl neuvěřitelný, stejně jako v tajném kšeftování s podpultovým zbožím, k němuž měl přístup díky strýčkovi s koloniálem.

Nikoho tedy nepřekvapilo, že v dospělosti se stal z Vrátíka Mynáře místní štramák. Boss, co uměl vše zařídit, sehnat, domluvit a vykšeftovat. Týpek, který v pólo tričku s velkým logem slavné značky a zvednutým límečkem oslňoval své obchodní partnery a získával stále lukrativnější byznysy.

Svatba, Šlouf, lyžování

Vratislav Mynář vstoupil do vyššího levelu života s třicátými narozeninami, dokonce se nechal zlákat ke svatbě a oženil se se slečnou Kamilou. V roce 2003 se podle wikipedie - ano, ten malý kluk z Osvětiman má svůj profil na tomto věhlasném serveru - podílel na dodnes nevysvětleném obchodním spletenci, v němž se hrálo o dvě miliardy korun, přehazování akcií a také majetnických práv. Kdo na čachrech s pytli plnými peněz vydělal, ví asi jen skupina lidí kolem pana Mynáře, kteří měli blízko k obchodním společnostem Nová huť, Chata Kopřivná nebo Petrcíle.

V novém životě přibyli panu Mynářovi také noví kamarádi, třeba Mirek Šlouf, lobbista a dobrý přítel Miloše Zemana. Byznys běžel, manželství skomíralo a jeho vysněný vlastní lyžařský areál se rozvíjel. Vždyť kvůli němu zbudoval dokonce soukromou vodní nádrž v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Koho zajímá, že na tuto stavbu neměl povolení a nemohla být nakonec k výrobě sněhu využívaná?

Panu Mynářovi se dařilo i na poli politickém. Byl zastupitelem svého městyse a dotáhl to dokonce i na člena zastupitelstva ve Zlíně. Jeho komunikativní schopnosti v osobní rovině byly na vysoké úrovni a zaujaly i samotného prezidenta Miloše Zemana. Vrátíka z Kyjovska vytáhl až na Pražský hrad a po hodinách přemlouvání, slibech do budoucna a téměř brutálním nátlaku ze strany politického matadora došlo na nejdůležitější podání ruky v chlapcově životě. Vratislav Mynář se stal v březnu 2013 šéfem Kanceláře prezidenta ČR a tato vysoká hra jej katapultovala do nejvyšších pater české politiky. A i když si až do dnešních dnů udržuje pozici zastupitele v Osvětimanech, jeho vliv rozhodně nekončí u komunálních půtek.

Alex, Martin, prověrka

S novou funkcí vyměnil Vratislav Mynář také manželku. Kamilu nahradila Alex, krásná dívka z České televize, která kvůli svému muži opustila i moderátorský post ve veřejnoprávním médiu. Záhy po svatbě porodila manželovi syna a sem tam si přivydělá v zakázce od Pražského hradu, aby propagovala jeho skrytá zákoutí.

Díky prstýnku má také neomezené možnosti parkování svého luxusního SUV přímo u kanceláře svého muže nedaleko katedrály sv. Víta. S úsměvem po boku svého manžela se také účastní mnoha významných akcí, při nichž se česká politická reprezentace nemůže nabažit pohledu na její půvab.

Trocha něhy z Hradu.

Alex Mynářová: Pan prezident bude jednou skvělý dědeček. https://t.co/EySy3orMFx pic.twitter.com/axyZZqcL3P — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) May 29, 2020

S jídlem roste chuť a ví to dnes již čtyřiapadesátiletý kancléř Mynář, který je v poslední době stále častěji označován za nejvlivnějšího zákulisního hráče na Pražském hradě. Přátelství s Martinem Nejedlým, mimochodem bývalým švagrem modelky Andrey Verešové, mu teprve ukázalo, co znamená jít za svým, nehledě vpravo či vlevo. Ani po apelu prezidenta Zemana nedořešil svou bezpečnostní prověrku ve stupni přísně tajné, kterou by měl ve své úřednické funkci mít. Naopak zařídil příteli Martinovi diplomatický pas. Ten je hojně využíván především v návštěvách Ruska, kde je třeba hájit zájmy a byznysy, o nichž zřejmě nemá v této zemi tušení ani tajná služba.

Pomocnice, stíhání, Ovčáček

Jenomže každá mince má dvě strany. K těm dobrým pro Vratislava Mynáře přišly i starosti, které mu radost příliš nečiní. Odpuštění vratky neoprávněných dotací ve výši 6 milionů mu nedávno zařídila spřízněná duše Alenka, trestní stíhání za stejný prohřešek snad poladí prezidentova kamarádka Mařenka.

Jenomže tři trestní oznámení za ovlivňování české justice formou doložitelného nátlaku na soudce jsou již přes dva roky v kanceláři NCOZ a prozatím se je nepodařilo skartovat. Co s nimi? Nebojme se, pan Mynář si určitě poradí.

Kancléř Mynář a jeho dotační podvody. U všech 3 dotací jím kontrolované subjekty úmyslně lhaly poskytovatelům a získaly tak miliónové dotace, na které by jinak nárok neměly, je to celkem prosté. @Transparency_CZ reaguje, příběh popsán @ReporteriCT. https://t.co/2I1Pbt3PjB — David Ondráčka (@David_Ondracka) April 16, 2019

Vrátík má totiž jednu skrytou vášeň, o níž se jen málo ví. S přibývající naléhavostí komentovat ve funkci ředitele Kanceláře prezidenta ČR určité kroky začal stále častěji využívat písemnou formu. Když mu nebylo příjemné s kýmkoli cokoli řešit - a že toho řešení bylo na Hradě stále víc a víc - zavzpomínal na svou dětskou radost z tiché pošty. Vždyť mu tehdy přinášela velmi dobré výsledky. Vrátík začal opět psát dopisy.

Do médií vystupuje Vratislav Mynář jen sporadicky, a pokud chce někomu říci svůj názor, volí téměř bezvýhradně komunikaci přes dopis. Ty zveřejňuje přes agilního Jiřího Ovčáčka, který na prohlášení vždy včas a důrazně upozorní na svém twitteru. Aby také ne - vždyť slova pana kancléře mají svou váhu a je třeba, aby se dostala k celému světu. „Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář v úterý dne 29. června 2021 zareaguje otevřeným dopisem na nenávistný tweet zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT.“ Tak znělo před pár dny prohlášení Jiřího Ovčáčka, mimochodem tiskového mluvčího prezidenta Zemana, ne jeho kancléře.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář v úterý dne 29. června 2021 zareaguje otevřeným dopisem na nenávistný tweet zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 28, 2021

UEFA, Kubera, prase

Psaní má Vratislav Mynář prostě rád. Když se chtěl rozčílit na šéfy UEFA kvůli trestu pro fotbalistu Kúdelu, vzal hlavičkový papír prezidenta a napsal na něj slova, která měla mít takovou váhu, aby komisaři změnili své rozhodnutí. Nezapomněl dopsat, že kauza zajímá také prezidenta Miloše Zemana. Tím si vlastně omluvil své osobní jednání, kterým samozřejmě ničeho nedosáhl a nijak přátelsky nenastavil ani atmosféru mezi slávistickými manažery a bafuňáři z UEFA. Ukončil jej totiž slovy: „Nepoklekneme před vámi a žádné výhrůžky na českého fotbalového fanouška neplatí!“ Kúdela už si v EL nezahrál a na probíhající EURO se také nepodíval. Dlouhé prsty Vratislava Mynáře opět ukázaly svou ničemnou sílu.

A připomeňme, že tento dopis nebyl jediný, který vzbudil vášně i kontroverze. Jeden, který sice sám nenapsal, ale podle diplomatických zdrojů osobně objednal, stál zřejmě život předsedu Senátu ČR Jaroslava Kuberu. Dopis se týkal jeho plánované cesty na Tchaj-Wan a pisatel, čínská ambasáda, jej varoval před poškozením místních exportérů a narušení česko-čínských vztahů. Když se na vše přišlo, místo schůze se sněmovním zahraničním výborem, která Mynáře vyzvala k vysvětlení celé kauzy, se kancléř opět uchýlil k psaní. Mocí a podporou prezidenta Zemana zaslepený pohled mu dovolil k tragickému skonu vydat pouze strohé textové prohlášení, v němž nic nevysvětlil.

„Pan Kubera byl bohužel nemocný a svou nemoc nebral vážně. Vysoký tlak je zákeřná nemoc, která nebolí. Je mi líto, že zemřel, protože tu mohl ještě pár let být, udělat spoustu práce," uvedl kancléř Mynář.https://t.co/KPG1DhGtfw — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) April 30, 2020

Netušíme, jak svolával Vratislav Mynář starostu Osvětiman, řezníka a další nutné asistenty na utajenou zabijačku v době loňského nouzového stavu do svého penzionu. Praseti se tehdy udělalo tak zle, že nemohlo na porážku počkat ani do druhého dne. Šéf Kanceláře prezidenta ČR porušil všechna tehdy platná nařízení v covidové pandemii a vysloužil si tím nejen opovržení společnosti, ale také finanční pokutu. A samozřejmě i posměšky na sítích a také zastání u prezidenta, který si pro obhajobu průšvihu svého kancléře našel vlastní vysvětlení.

Kontrolní otázka: Zkusme si představit, že v přímém rozporu s vládními nařízeními uspořádal hradní kancléř @schwarzenberg_k ve své hospodě pro kamarády zabijačku a prezident Havel to hájil slovy:”To prase bylo hladové”. Až si to představíme, uvědomítme si, kam jsme se dostali. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 19, 2020

A právě takové mocenské manýry zřejmě nadobro zničily Vrátíkovi vztah s jeho kamarády z dětství. Nadějný kluk z Kyjovska, k němuž tolik vzhlíželi, už není modlou ani vzorem pro jejich syny. Pro jeho arogantní chování nemají pochopení a za šmírování holek v keříku po jeho boku se dnes spíš upřímně stydí.

Kdy přišla ta změna? Vždyť hned po uvedení do fuknce vyslal pro své přátele na Moravu autobus, aby je dovezl do velkého Práglu. Vzal je na Hrad a při soukromé prohlídce jim ukázal nepřístupné prostory slavného sídla prezidentů… Jenomže před čtyřmi roky je už na oslavu svých padesátin nepozval. Žádný autobus, co by je dovezl na party do Jižních zahrad Pražského hradu, nepřijel, žádná pozvánka, která by je dopisem zvala na papalášský večírek s vybranými lahůdkami i hosty, nepřišla. A vloni nedorazil ani dopis s pozvánkou na zabijačku toho nebohého prasátka, které tak nutně potřebovalo sprovodit ze světa. Vrátíku, tohle se přeci mezi kamarády nedělá...

KAM DÁL: Franz Kafka: Sukničkář, který se bál žen. Sex byl pro něj nečistý.