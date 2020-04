Takhle pracuje vláda odborníků: Schillerová asi znovu upraví návrh na vyplacení peněz živnostníkům

Vláda v úterý rozhodla, že vyplatí osobám samostatně výdělečně činným postiženým šířením koronaviru jednorázově 25 000 korun. Podnikatel by však musel o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 000 korun. Teď to vypadá, že bude zřejmě zase všechno jinak. Už potřetí.

Opozice vytvoří vlastní návrh

„Jako opozice jsme se na společném online jednání shodli na tom, že vláda nenastavila podmínky kompenzace pro živnostníky dobře. Proto dáváme dohromady svoje návrhy, bude se scházet společná ekonomická skupina, která stínuje vládu a jejíž založení jsem navrhl,“ nastínil nejbližší budoucnost předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Na konkrétní návrh si tak musíme počkat. Ale například ODS navrhuje pomoc živnostníkům postiženým omezením v době epidemie koronaviru rozdělit do dvou částí. První by měla být rychlá paušální, druhá pozdější pak vypočítaná ze vzniklých škod. Zachovány by tak podle ODS byly elementární principy spravedlnosti i potřebnosti.

Paní ministryně, proč to neuděláte pořádně?

Ministryně financí prý vnímá všechny připomínky a reakce, které se po oznámení podnímek, za kterých OSVČ získají jednorázový příspěvek 25 tisíc korun, na její hlavu snesly. Záměrem bylo podle ní vytvořit jednoduchý, rychlý a přitom co nejspravedlnější systém dostupný všem postiženým živnostníkům. "Pokud se nezanedbatelná část zasažených OSVČ do kritérií z různých důvodů nevešla, tak spravedlivý nebyl. Pracujeme na úpravě," napsala na twitteru.

Je skvělé, že má paní Schillerová sebereflexi a uzná chybu. Ovšem je otázkou, proč není schopna předložit smysluplný návrh na poprvé? Napřed to mělo být 15 tisíc korun šestkrát po sobě všem, pak 25 tisíc jednorázově pouze pro vyvolené. Co přijde teď, máme se už raději předem bát?

Jestli není "vláda" odborníku schopna dát po týdnech krize dát dohromady smysluplný záchranný plán, pak asi nemají na svých místech co pohledávat. „Odvolávám co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil,“ říká pan král v Pyšné princezně. Zatímco v pohádce je to vtipné, v podání ministryně financí už mnohem méně.

KAM DÁL: Důsledky pandemie koronaviru: Baby boom, nedostatek kondomů i partnerské krize.