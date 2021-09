Babišův tanec se seniory až do roztrhání těla i vychytralý útok na přistěhovalce... Už aby bylo po volbách!

/KOMENTÁŘ/ Zatím se jeví, že porazit Andreje Babiše ve volbách zůstane zřejmě i po letošním započítání posledního hlasu úkol, kterého nebylo hodno ani jedno z politických uskupení v Česku. Jeho hnutí ANO 2011 podle všech průzkumů vede nad ostatními s velkým náskokem a ani v posledních dnech před volbami nehodlá jeho lídr ponechat svou výhodu náhodě. V předvolební boji je premiér Babiš nesmírně aktivní a v duchu jeho hesla "Až do roztrhání těla" se chovají i hlavní koně z kandidátek ANO.

Hříšný tanec se seniory

Ostrou finální část kampaně vede Andrej Babiš na dvou frontách. Jedna se zaměřuje na politické protivníky, jejichž programy, hesla či výroky lídrů dokáže smést naprosto nekompromisně ze stolu jedním tweetem. A pokud snad ne, odvede pozornost ke zcela jinému problému, s nímž se právě opozice potýká. Ve druhé rovině jede premiér naprosto bezskrupulozní kontaktní kampaň, a pokud by mu snad zajistila hlas ve volbách návštěva nebožtíka před zpopelněním, objel by klidně všechna krematoria v zemi. Jak jinak číst Babišovu návštěvu v neblíže známém domově seniorů, kde se někdo odvážil natočit jeho tanec s místními obyvateli? „Dělat ze sebe kvůli volbám kret.na může mít sice nejrůznější formy, ale Andrejovo předvolební tanyny prostě neomrzí...“ napsal je sdílenému videu z profilu herce, komika a režiséra Milana Šteindlera člen Rady České televize a hlasitý kritik současných politických poměrů v zemi Zdeněk Šarapatka. Právě Šteindler je původcem videa s názvem "Budu za vás tančit až do roztrhání těla", na němž se Andrej Babiš účastní diskotéky a divoce tančí po boku svých vrstevnic na píseň Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. A právě k tomu připojil další komentář i Šarapatka: „Ono to do sebe tak nějak zapadá: v mládí protekční spratek kariérních bolševiků, pak hned fízl a komunistický kupčík v Maroku, dnes zloděj s imunitou v křesle premiéra. Prostě císař hlupců, odkojený érou Michala Kočky Davida a Heleny V. Žalobové. No, přesvědčte se sami. A jedéééém! Dlouháááááááá noc...“

Chytrá ignorace

Premiér Andrej Babiš získává potřebné body u občanů i svým talentem umně odvádět pozornost od vlastních kulišáren. Například velmi šikovně ignoruje překotné dění v kauze "Čapí hnízdo", jejíž vývoj mu může v brzké budoucnosti přidělat další starosti. Ale do voleb už se zřejmě nic zásadního nestane - to jistě dokáže z pozice premiéra ČR odhadnout, a tak se nenechává rozhodit ani vyprovokovat ke zbytečným odpovědím. Stejně tak ignoruje i aktivitu svého syna Andreje juniora, který začal komunikovat ohledně dvou spisů s policií a s celým Českem na sociálních sítích. A ustál také juniorovu náhodnou návštěvu na zahájení ostré kampaně ANO v Ústí nad Labem, kdy si vysloužil silnou kritiku za výraz "ledového" otce, který následně tvrdil, jak má o své dítě strach.

Konečně jsem si to mohl s policisty vysvětlit. Pět hodin. — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 9, 2021

Čím se šéfovi hnutí ANO 2011 daří válcovat své politické oponenty a poukazovat na zcela jiná témata než ta, která jsou mu osobně nepříjemná? Především řáděním na twitteru. Jen naivní člověk by si mohl myslet, že Babiš postnul následující tweet s cílem deklarovat svůj postoj vůči přistěhovalcům. „Kdo se nenaučí jazyk, nepochopí základní hodnoty a nebude je ctít, nemůže mít v Evropě trvalý domov. Tečka.“ Především on sám a správce jeho sociálních sítí moc dobře věděl, že vzkaz vyvolá na facebooku silnou vlnu parafrází, vtípků a trefných komentářů. A že se jednotně zaměří na premiérovu chabou znalost českého jazyka. Jenomže to je právě naplnění předvolební strategie ANO - být hlasití, všude vidět a intenzivně rezonovat veřejným míněním, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Armáda premiérových zastánců na sítích je navíc dostatečně silná, aby nesouhlasné komentáře přehlušila svou agresivitou a nekompromisním bojem za svého šéfa.

Kdo se nechal do této chytré premiérovy hry vtáhnout tentokrát? Například politik Marek Ženíšek, kandidát koalice SPOLU, sdílel status s komentářem: „Ano @AndrejBabis naprosto souhlasím. Měl byste z Česka pryč. Nemáte nic z uvedeného.“ Uživatelka Gabriela Hladůvková premiérovi odpověděla: „Tvl tak to je fór roku... řekne člověk, který neumí jazyk země, které dělá premiéra...“ Novinář Filip Horký okomentoval premiérův vzkaz: „Je vidět, jak velkorysý národ jsme. Nejenom, že jsme jednomu takovýmu domov poskytli, ale ještě jsme mu dovolili, aby připravil stovky tisíc lidí o blízké, dětem ničil vzdělání, vnuky zadlužil, nás připravil o důstojnost. A pořád se ještě může volně pohybovat.“

Babiš má průšvih? A koho to zajímá?

Ovšem i na "sockách" někdy šlápne ostřílený správce Babišova účtu do bahna, ze kterého se nelze vyhrabat jinak než smazáním příspěvku. Jenomže tak zvaný screenshot obrazovky je hlídačem pravdy a může občas odhalit hodně nepěkné věci. Jeden takový majstrštyk se povedl Michalu Bláhovi, zřizovateli webu Hlídač státu (projekt, který vznikl s posláním hlídat státní a veřejné instituce - pozn. redakce). Bláha sídlel tweet ve znění: „Premiér sdílí tweet autora, který v něm přeje rakovinu kritikům pana premiéra... Sdílí tuto ohavnost pro svých 450 000+.“ K němu připnul screenshot s textem: „Jako onkologická pacientka vzkazuji všem debilům, co se navezli do Babiše, že jsou hovada, a doufám, že se brzo potkáme na chemo.“

Premiér sdílí tweet autora, který v něm přeje rakovinu kritikům pana premiéra…



Sdílí tuto ohavnost pro svých 450.000+ sledujících.



pic.twitter.com/eag5Bx5tfB — Michal Bláha (@michalblaha) September 19, 2021

Tento vzkaz na premiérově twitteru již nenajdete - originální autor tweetu @zdenacz jej po několika hodinách smazal, a tím tedy zmizel z celého virtuálního prostředí. Něco takového by se jistě Andreji Babišovi a jeho týmu dít nemělo, ale že by tohle - pro někoho velmi odporného a neakceptovaleného - mohlo odlákat šéfovi ANO voliče? To ani náhodou! Věrní to přijmou jako pravdu, nerozhodnutí se nad tím pozastaví a odpůrci zřejmě pohorší. Možná dokonce spustí kritiku, ale vliv na širší veřejné mínění to mít nebude. Stejně jako by ho zřejmě neměl ani před volbami zveřejněný vzkaz státního zástupce Šarocha, že se chystá premiéra Andreje Babiše v kauze "Čapí hnízdo" obžalovat.

