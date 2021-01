Babiš do každé domácnosti: Včera byl u mě, umyl nádobí a vynesl koš. Zítra přijde vyvařit roušky, které na jaře osobně donesl

„Před 20 minutami nám premiér Andrej Babiš sdělil na Twitteru, že „je v práci a počítá dodávky vakcín“. Je-li činnost vládní exekutivy organizována tak, že vakcíny počítá předseda vlády, není nám pomoci,“ napsal si na sociální síť Miroslav Kalousek z TOP 09. A jakoby tím spustil "závod" o to, kdo premiéra "využije" na lepší činnost.

Číslo na něj má každý

„Už ho nechte Mirku... za mě vcera Babiš umyl nádobí a vynesl koš,“ zněl jeden z komentářů. „Já bych potřeboval vyžehlit. Zítra mi cinknu. Číslo už od voleb mám jako každý,“ přidal se další, kterému se dostalo reakce: „Nevolej mu, zítra je u nás, bude vyvařovat ty roušky, které osobně přinesl na jaře.“

Zkrátka práce pětadvacet hodin denně, to je Andrej Babiš hodící se do každé domácnosti. Práce všeho druhu, zastane jak veškeré domácí práce, dokáže cokoli sestavit, ale hlavně demontovat a rozložit. Na to je expert. Jen prosíme nekrmit, aby mu z cizí stravy nebylo špatně. Paní Monika je na to háklivá, prý se sama umí postarat nejlépe.

Tweet, který nikdo nepochopil

Takového předsedu vlády nikdo nemá, buďme na něj pyšní. Stará se o každého občana, dokáže vzít za práci a makat od nevidim do nevidim. Když už konečně přišel domů a únavou téměř padl, nezapomněl se tím samozřejmě pochlubit na Twitteru.

Jen bohužel jen málokdo pochopil, proč se fotí s Bleskem, proč má celá rodina roušku a proč Babiš píše o sněhu, když je zapadaná celá země. Ale to je jedno. Asi byl prostě utahaný jako malé, roztomilé koťátko.

Přišel jsem domů z práce. V Průhonicích je plno sněhu, ale nikdo nelyžuje. Chci všechny, kdo se ptají, uklidnit. Moje rodina je doma pic.twitter.com/bxBlfolzES — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 7, 2021

