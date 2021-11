Zrada může Piráty přijít draho. Odhoďte ješitnost a splňte, co jste slíbili. Jinak co?

Obrovské zklamání, frustrace, nedůvěra. To jsou jen některé pocity, které dávají voliči Pirátů znát nejen na sociálních sítích. „Právě bylo zahájeno celostranické hlasování o vstupu Pirátů do vlády. Hlasování bude probíhat do pondělního večera, kdy budou oznámeny výsledky. Ke schválení vládní účasti je třeba tří pětin hlasů bez ohledu na počet hlasujících. Výsledek bude pro rozhodnutí o vstupu do vlády závazný,“ objevilo se před pár hodinami na instagramovém profilu strany.

Připadám si jako idiot

Jako by tím píchli do vosího hnízda. Lidé jim okamžitě začali dávat najevo, co si o tomto postupu myslí. Tím spíš, že hlasování o vstupu do vlády předcházela jiná debata, která řešila, zda poslanci Pirátů mohou být zároveň i ministry, což stranický kodex zakazuje, ale koaliční smlouva se STAN dovoluje. Doplatil na to pravděpodobný ministr pro legislativu Jakub Michálek. Pod tlakem se záměru usednout do vlády vzdal.

„Jestli nepůjdete do vlády, tak skončíte v příštích volbách někde v propadlišti dějin, protože vás nikdo normální už volit nebude. A to říkám jako někdo, kdo by za vás před volbami dal ruku do ohně. Připadám si jako idiot, s prominutím. Pořád jsem vás před někým obhajovala, protože všichni štěkali, že Piráty nevolit. A vy pak uděláte tohle. Neskutečně jste mě svým povolebním přístupem zklamali. Jsem z toho hrozně smutná. Pokud takhle hodláte pokračovat, příště to házím Starostům...,” píše jedna z diskutujících.

„To chcete rychle dezertovat. Proč po volbách tak usilovně pracujete na tom skončit v propadlišti dějin? Házení viny a špíny na koaličního partnera bylo nové dno,“ uvádí další. „Spousta lidí pro vás hlasovalo a jen nekroužkovalo. Jestli tuhle šanci zahodíte, tak v příštích volbách už můj hlas mít nebudete. Mrzí mě, co tu teď předvádíte,“ vzkazuje jiný.

Smlouvu nedodržíme, do vlády půjdeme

Už mnohokrát bylo řečeno i napsáno, že Piráti na svou přílišnou "demokratičnost" jednou doplatí. Je to tady? Vše řeší veřejně, často se hádají jako pavlačové drbny. Pro jejich politické oponenty je to dokonalá příležitost, jak čerpat důležité "kompro", které se dá v politickém boji dobře využít. A samozřejmě se může stát, že zklamou důvěru svých voličů. Co Piráty vede? Uražené ego? Smysl pro...pro co vlastně? Tohle "pirátské drama" je totiž naprosto zbytečné.

„Doufám, že hlasování o vstupu do vlády dopadne dobře,“ řekl v pátek Právu předseda STAN Vít Rakušan. Místopředseda hnutí Věslav Michalik pak pro Seznamzprávy doplnil, že pokud by si Piráti odhlasovali "vládní bojkot", STAN koaliční smlouvu nedodrží. „Vstoupili bychom do vlády. Žádný volič STAN by nepochopil, že by vznik vlády zablokovala strana se čtyřmi poslanci.“

V opozici bychom nebyli vidět

Pro Piráty by to zřejmě znamenalo nejen spolknutí hořké pilulky a ostudu. Ale hlavně by dali svým voličům jasně najevo, že si s jejich hlasy budou po volbách dělat, co se jim zlíbí. Nedobrý signál, i kdyby se pak v opozici rozkrájeli, což potvrdil i primátor Prahy Zdeněk Hřib.

„Představa, že budeme v opozici nějak vidět v době, kdy tam budeme s Babišem, který má třetinový podíl na mediálním trhu, je zcela mylná. Asi tak stejně mylná jako někdejší představa ČSSD, že budou nějak vidět ve vládě s ANO. Pochopitelně je tu ještě aspekt toho, že bychom měli podstatně menší výtlak se 4 poslanci a výrazně menším podpůrným aparátem.“

