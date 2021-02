Dvojčata si jako první na světě společně změnila pohlaví. A jako dívky vypadají vážně dobře

Operace v brazilském městě Blumenau ve státě Santa Catarina proběhly a všechno se obešlo bez komplikací. „Vždy jsme dělal všechno společně. Tak jsme si spolu splnily i sen o změně pohlaví. Staly jsme se prvními trans dvojčaty na světě, kterým se to povedlo,“ řekla podle New York Post Mayla místním médiím.

Mužský pohlavní orgán nebyl můj

Dívky věří, že sdílení jejich příběhu dodá odvahy dalším lidem, kteří mají podobné pocity jako ony. „Je mnoho trans žen, které se svého snu vzdají, protože se na zákrok čeká hodně dlouho. Existuje pouze jediná klinika, která je schopna jejich touhy uspokojit. Ale věřte, že se čekání vyplatí,“ vzkazuje Mayla.

Podle ní je důležité dát transsexuálům naději na lepší život. „Když jsem viděla svůj mužský pohlavní orgán, cítila jsem, že není můj.“ A aby toho nebylo málo, obě byly dříve šikanovány za to, že jsou tanssexuály.

Nebýt dědečka, byly by zůstaly chlapci

Mayla vzpomíná, že ve škole to bylo někdy hodně drsné. Spolužáci jí prý třeba házeli notebook na hlavu. Naopak od rodiny vždy cítila podporu. „Věděli, že jsme děvčata.“ Jejich dědeček z matčiny strany dokonce prodal dům, aby financoval jejich operaci.

„Vždycky jsme s ním o našich problémech mohly mluvit. Mým cílem je nyní odpromovat na medicíně a pro naše prarodiče koupit starší dům, abychom jim mohly vrátit jejich úžasné gesto,“ má Mayla jasné plány.

A co si mladá žena užila jako první po probuzení po operaci? „Byla to sprcha. To bylo něco úžasného. I když to byla dlouhá cesta, se svým tělem jsem teď spokojená. Konečně! Nic mě netlačí, mohu klidně spát a existovat. Všem trans ženám to dopručuji.“

