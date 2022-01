Jan (53): Nikdy bych nevěřil, že se rakovina prostaty může týkat i mě. Neměl jsem žádné problémy

Svoji praktickou lékařku Jan na prohlídce v padesáti letech poprosil i o vyšetření hladiny tzv. prostatického specifického antigenu (PSA), která se zjišťuje z krve. „Žádné potíže jsem neměl, a proto jsem vůbec nepočítal s tím, že by výsledky neměly vyjít dobře,“ popisuje okamžiky před vyslechnutím diagnózy. Rozbor krve však zvýšenou hladinu PSA prokázal.

Jako politý vařicí vodou

Po vyšetření v nemocnici urolog zjistil, že má Jan kromě vysokých hodnot PSA také zvětšenou prostatu. Další výsledky poté ukázaly jasnou diagnózu – rakovinu prostaty. „Je to jako by vás někdo polil vařicí vodou. Nikdy by mě nenapadalo, že se rakovina prostaty může týkat i mě. Naštěstí ji lékaři zachytili včas a nádor mohli operovat,“ vysvětluje Jan, který pracuje jako projektový manažer.

Po stanovení diagnózy podstoupil úspěšnou laparoskopickou operaci, při které mu lékaři nádor odstranili, a ihned začal s rekonvalescencí. „Hned druhý den jsem se mohl postavit na nohy a celé zotavování bylo naštěstí velmi rychlé,“ vzpomíná Jan. Díky svědomitému cvičení se brzy cítil stejně dobře jako před operací. „Po zákroku je potřeba počítat s částečnými úniky moči. Lze to s trochou nadsázky přirovnat k poporodní rekonvalescenci u žen. Důležité je pravidelně posilovat pánevní dno a tělo se brzy vrátí zpět do formy. Každý den jsem cvičil přibližně půl hodiny.“

Splnil si svůj velký sen

Pánevní dno začal posilovat už před operací, jakmile si od lékařů vyslechl diagnózu rakoviny prostaty. Velkou oporou mu v té době byla manželka a děti. Díky včasnému odhalení nemoci a úspěšné léčbě se Jan brzy vrátil ke svým koníčkům. Chodí na ryby, běhá a dokonce učí na střední škole. „Stát se učitelem byl můj velký sen. Z finančních důvodů jsem se ale rozhodl živit ekonomikou a managmentem. Teď jsem si svůj sen splnil a učím na částečný úvazek. Motivovat mladé lidi mi dává velký smysl,“ vypráví otec tří dětí.

Jan ale nemotivuje pouze své studenty. Přátele i kolegy z práce nabádá, aby si nechali preventivně vyšetřit prostatu. „Muži by měli na vyšetření chodit stejně automaticky jako ženy na mamograf kvůli rakovině prsu,“ uzavírá.

KAM DÁL: Olga (65) trpí vážnou nemocí, která se může týkat každého. Zasáhla jí už i plíce, lékaři však pomoc nedokáží.