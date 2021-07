Jejich syn zemřel po operaci srdce. S tragédií se vypořádali úžasným způsobem a plní jeho poslední přání

Bylo mu čtrnáct let, když musel kvůli vrozené srdeční vadě podstoupit náročnou operaci. Zak Scott po ní několik týdnů bojoval o život, nakonec ale bohužel zemřel. Jeho rodina založila nadaci s jeho jménem a pomáhá nemocným dětem. Podle nich šlo o jediný způsob, jak se s obrovskou ztrátou vyrovnat. Chtělo to velkou kuráž a patří jim za to velký dík.