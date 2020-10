Jirka trpěl morbidní obezitou: Projedl jsem se k pytli cementu v břiše, zachránila mě kamarádka zdravotní sestra

Těžká obezita bere chuť do života, komplikuje vztahy a především ničí zdraví. Vyprávět by o tom mohl 44letý Jiří, který několik let bojoval s morbidní obezitou, ale tento boj se mu podařilo vyhrát. Díky bariatrické operaci. Jeho příběh může být inspirací i návodem pro stovky dalších obézních osob.