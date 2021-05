Když bylo Adámkovi 11 měsíců, obrátil se nám život vzhůru nohama, říká maminka chlapce, který trpí vážnou nemocí

Osud bývá nemilosrdný. Poznali to i mladí manželé Klára a Samuel ze Sokolova. Když se jim před třemi roky narodil Adámek, byl to splněný sen. „Prožívali jsme nejšťastnější chvíle v našem životě. Bohužel to krásné období, kdy řešíte jen drobné starosti ohledně miminka, nám skončilo v jeho 11 měsících,“ začíná Klára své vyprávění. V tu dobu byla Adámkovi zjištěna míšní svalová atrofie a život se nám ze dne na den obrátil vzhůru nohama.