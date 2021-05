Lara má dětskou mozkovou obrnu, je světloplachá, v očích nemá duhovky. Její otec utekl, maminka promluvila o těžkém životě

Do života holčičky vstoupila dětská mozková obrna. „Jedná se o specifickou formu, kdy je v mozku nejvíce zasažen mozeček a centrum rovnováhy, což se projevuje zejména při chůzi. Lara má také těžkou oční vadu - chybí jí duhovka v obou očích. Je světloplachá, krátkozraká a má 5 dioptrií. Do svých dvou let neseděla, neplazila se, nechodila ani nemluvila,“ vysvětluje maminka Michaela.

Obě se snaží, jak to jen jde

Tatínek těžkou životní zkouškou neprošel a rodinu krátce po narození dcery opustil. Holky tak zůstaly na vše samy. A rozhodly se s tím životem pořádně poprat. „Moje Lara má jeden velký sen – stát se baletkou. A já se snažím udělat vše, abych jí ho alespoň částečně mohla splnit,“ říká Michaela. Hned, jak to bylo možné, začala s dcerkou cvičit Vojtovou metodou, rehabilitovat pomocí jízdy na koních a plavání. Také neúnavně procvičovaly logopedii. Po dvou letech přišly první velké výsledky: Lara si sama sedla a začala se plazit po břiše.

O tři roky později Michaela objevila metodu rehabilitace založenou na cvičení ve speciálních oblečkách. A jako všechno, co by mohlo její dcerce pomoci, rozhodla se ji vyzkoušet. I přes to, že peněz dvoučlenná rodina neměla nazbyt a na velmi nákladnou rehabilitaci je bylo třeba někde sehnat.

Financovat vše je velmi náročné

Pokroky byly vidět hned, co rehabilitaci dívenka absolvovala poprvé. Od té doby uběhlo osm let a Lara se díky nezdolné maminčině energii pomalinku postavila na nohy. I když vydrží stát jen chvilinku a za ruku ujde několik metrů, pro obě je to ohromný úspěch, kterého si užívají, co nejčastěji to je možné. „Dcerka stále velmi bojuje s nekontrolovatelnými a nebezpečnými pády. Nemá totiž žádné obranné reflexy, proto musí být neustále pod dohledem jiné osoby,“ říká maminka.

Financovat intenzivní rehabilitační pobyty, které by Lara potřebovala ideálně dvakrát ročně, je však pro matku samoživitelku krutě náročné. Náklady totiž v současnosti představují částku převyšující 60 000 Kč. A proto se obrátila s žádostí o pomoc na Patrona dětí. Baletkou se Lara zřejmě nikdy nestane, ale díky společné pomoci by třeba jednou mohla alespoň trochu tančit pro radost sobě a svým nejbližším.

