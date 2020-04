Majitelka knihkupectví: Z našich zavřených obchodů koukáme, jak na sebe lidé prskají v přecpanáných hobbymarketech

Ve čtvrtek se po několika týdnech otevřely hobbymarkety, v pátek volno. Pravda, to v dnešní době téměř nehraje roli. V každém případě se pro nákupy rozhodlo opravdu hodně lidí, kteří se pak tísnili v dlouhých frontách, dvoumetrové rozestupy byly pouze teorií. Mezitím malé obchůdky, kam se vždycky vešlo jen pár jednotlivců, musí mít zavřeno. Že by tedy nakonec přeci jen došlo na cílené promořování?

Obrovské hobbymarkety zažívají nápor nákupů chtivých Čechů. Dalo se to vlastně předpokládat, po několikatýdením "absťáku". Jenže prostory na to nejsou připravené. Takže několik desítek lidí namačkaných na sobě není nic neobvyklého. Vláda velké hobbymarkety otevřela prý po důkladném zvážení a s podmínkou, že se budou dodržovat přísná bezpečnostní opatření.

Tohle se moc nepovedlo

„Všechny prodejny musí aktivně zajišťovat, aby se zákazníci drželi ve dvoumetrových rozestupech,“ tvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Součástí tohoto nařízení mělo být i „aktivní řízení fronty“. Bohužel se tato opatření v mnoha případech minula účinkem a v praxi zkrátka nefungují. Pokud měl však COVID-19 dostat ideální podmínky k šíření, stalo se. „Třeba u nás v Kauflandu narváno. Ochrana? Ne, neblázněte, to ani nejde, to by musela být fronta skrz celý supermarket,“ potvrdil nám Radek, který bydlí v Praze na Hůrce.

Přitom například malá železářství jsou od 14. března stále zavřená. „Nechápu to. U nás nikdy nebylo víc než pět lidí. A když bychom je požádali, určitě by chodili třeba po dvou. Chtějí nás zničit, nic jiného v tom není,“ kroutil hlavou pan Adam, který je spoluvlastníkem krámku pro kutily v Praze.

Můžeme jenom koukat

A není v tom zdaleka sám. „Zničit malé firmy, aby se mohli sami napakovat. Nic jiného tato chaotická rozhodnutí neznamenají,“ přidala se Kamila, která prodává v metropoli v knihkupectví. Také ona tvrdí, že lze udělat taková opatření, aby v obchode nebylo mnoho lidí najednou. „Když se podívám, co se dělo například v OBI, tak to je výsměch nám všem. Musíme se z našich zavřených podniků koukat, jak se tam na sebe všichni mačkají a prskají na sebe.“

Pro vládu toto není dobrá vizitka. Zřejmě to myslela dobře, ale z logiky věci plyne, že čím větší prostory, tím více lidí. Ano, mohou se "rozprostřít", ale u pokladen se stejně zase sejdou. Snad už alespoň co nejdříve dovolí otevřít i všem ostatním, současná opatření šíření nákazy totiž opravdu nebrání, spíš naopak.

