Asi zůstanu v Česku i po válce, i když je tu hodně blbců, říká mladá Ukrajinka a rozebírá klady i zápory

Ve své vlasti studovala vysokou školu, chtěla být expertkou na marketing a komunikaci. Zřejmě dobrý obor, protože například diplomacie Irině nic moc neříká. „Říkám to, co si myslím. Mohu hodně lidí ranit, vím to. Ale to samé vyžaduji od ostatních, nesnáším přetvářku,“ pokyvuje vážně hlavou.

Na nikom nejsme závislí

Je jednou z mnoha žen či dívek, které z Ukrajiny přišly do České republiky. V něčem se ale liší. Není poražená, i když si hrůzy rozpoutané Putinem plně uvědomuje. „Nevím, kolik mých kamarádů zemřelo nebo ještě zemře. Není mi to jedno, strašně ráda bych je měla zde. Ale nejde to, oni se nějak rozhodli,“ naráží na skutečnost, že někteří její blízcí raději zůstali na Ukrajině a chopili se zbraní.

Když přišla do Prahy, dostalo se jí pomoci. „Na nic si nestěžuji. To, co někteří Češi pro nás Ukrajince dělají, je neskutečné. Jsem moc vděčná za to, jak nás přijali. Celá rodina už bydlíme, všichni máme práci, nejsme na nikom závislí.“

Rodiče chtějí zpátky domů

Jedním dechem však dodává, že ne zdaleka všichni jsou "normální". „Těch poznámek, co jsem si vyslechla jen proto, že jsem z Ukrajiny? Nepočítám je, máte tu hodně blbců. Ale s hlupáky opravdu nemá cenu diskutovat, protože pak diskutují hlupáci dva. A do toho se mi nechce,“ umívá se.

Po válce zřejmě v České republice zůstane. „Rodiče ne, ti se chtějí vrátit. Ale já ne. Líbí se mi tu. Většina lidí je super, těch pár pošuků to změnit nemůže. A co si budeme povídat, většina stejně machruje jen na sociálních sítích. I díky tomu jsem si snadno našla práci a v hledáčku mám mnohem lepší. Makat mi nevadí a Češi jsou dost líní,“ uzavírá dvacetiletá slečna.

