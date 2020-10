Nejmladší vrazi naší vlasti: Jeden se zhlédl v Hitlerovi, druhý bil stařenku paličkou na maso, třetí byl nekrofil

Začít bychom mohli brutální vraždou stařenky, která se udála před šestnáci lety v Olešnici na Rychnovsku. Tam se do domu staré paní vloupala skupina mladíků ve věku 11-15 let. Ti dostali rozkaz od otce jednoho z mladíků od babičky získat všechny její úspory, a to jakýmkoliv způsobem.

Nůžky a palička na maso

Když se však žena brání, mladíci se neostýchají ji kopat, mlátit a surově napadat. Ani tak se žena nevzdává a peníze nechce vydat. Jeden z mladíků tedy nelení a vytáhne paličku na maso, kterou začne stařenku bít do hlavy. Následně vytáhne nůžky a několikrát jí probodne hrudník. Žena umírá, chlapci zinkasují pouhých 2 000 Kč, protože víc doma nebylo, a s úsměvem na rtech dům opouští.

Otec a syn

Naštěstí se na ně dost brzy přijde a jsou odsouzeni. Strůjce nápadu, otec jednoho z mladíků, dostává trest odnětí svobody v délce 14 let. Jeho patnáctiletý syn si má odsedět 7 let. Mladší vrazi jsou umístěni do výchovných ústavů, kde čekají do svých devatenácti let na propuštění do běžného života. S výší trestu nebyli spokojeni ani obyvatelé vesnice, ani psychologové, kteří poukazovali na to, že se z dětí stanou recidivisti. A měli pravdu.

Chemická kastrace

Další případ mladého vraha, který stojí za zmínku, je určitě ten z Kmetiněvse. Třináctiletá školačka se nevrátí domů ze školy. Hledá ji celá vesnice, následně i kriminalisté několik měsíců. Policie je bezradná, a když se zjistí, že dívka byla ještě navíc znásilněna, dojde na odebírání vzorků DNA všech mužů z vesnice. Nakonec se zjistí, že vrahem byl mladistvý Robin P., který se k činu přizná. Školačku přepadl, zabil a následně znásilnil. Robin putuje na pět let do nápravného zařízení. Je u něj prokázán sadismus a nekrofilie a je mu naordinována chemická kastrace.

Změna identity

Po propuštění z ústavu si nechává změnit jméno na Roberta a přesídlí do Prahy. Před pár lety na něj však opět došlo, když se pokusil s komplicem o ozbrojené přepadení jednoho baru.

Adorace Hitlera

Neméně hrůzný čin se odehrál před čtyřmi lety na Valentýna v Teplicích. Třináctiletá Eliška chodí s Danem teprve týden, ale i tak se nemůže dočkat, co si pro ni na svátek všech zamilovaných připravil. Dan však na romantiku moc nemyslel, už od dvanácti kradl s kamarády na diskotékách nebo zabil kočku svých rodičů. Ti se rozhodnou ho poslat k psychiatrovi, kterému se chlapec svěří, že ho zajímají masoví vrazi a uspokojuje řezání do masa. Ani jeho profil na sociálních sítích není v pořádku. Obdivuje Hitlera, zveřejňuje jeho citáty a stane se z něj emař.

Valentýnský mord

Ale zpět k Valentýnu. Daniel Elišku pozve do chatky svých rodičů u lesoparku na kraji Teplic, kde dojde k prvním intimnostem. Dále pak ale chlapec začne dívku škrtit kravatou a aby si pojistil, že je mrtvá, zasadí jí osm bodných ran do hrudníku a krku.

U soudu tvrdil, že byl naštvaný a měl dostatek důvodů k tomu Elišku zabít. Sám žádá soud o to, aby ho dal do vězení, jinak že bude vraždit dál. Nakonec dostává ochrannou výchovu spolu s ústavní psychiatricko-sexuologickou léčbou.

