Oheň ji připravil o obličej, tyhle fotky zaslouží obdiv. Popisuje, jak se to stalo a co cítila po probuzení

V prosinci 2018 seděla Tonya Meisenbachová u ohniště a nešťastnou náhodou se přiblížila moc blízko k plamenům a to se jí stalo osudným.

Sama si ze dne, kdy se popálila, moc nepamatuje, vzpomíná jen na to, že to bylo neuvěřitelně rychlé, „asi jako když zapálíte sirku“.

Tato nešťastná nehoda měla naprosto devastující následky. Tonya skončila v nemocnici, kde zůstala dva měsíce upoutána na lůžku. V důsledku zranění byla celou tu dobu v kómatu. Měla velmi vážné popáleniny zejména na obličeji a na hrudi.

„Když jsem se probudila, tak jsem neměla žádný obličej. Myslela jsem si, že je to můj konec. Moje sebevědomí bylo samozřejmě na nule. Myslela jsem si, že už nikdy nebudu chtít vyjít mezi lidi,“ vzpomínala Tonya.

Nakonec se ale její tělo dokázalo zotavit a začala na sociální média zveřejňovat návody na nejnovější trendy v oblasti makeupu a začala tak znovu získávat své sebevědomí.

Chtěla tak dát jasně najevo, že ji její jizvy nedefinují.

„Poté, co jsem na internet přidala své první video, jsem se cítila neuvěřitelně silná, jako znovuzrozená. Vím, že je to jen líčení, ale pro mě to zkrátka znamená mnohem víc. Pro mě je to jasný důkaz toho, že můžete dokázat, cokoliv si zamanete, i se spáleným obličejem,“ svěřila se.

Její odvaha a síla jí pomohly přijmout se takovou, jaká je.

„Jsem hrdá na své jizvy. Upozorňují na bitvu, kterou jsem přežila a vyhrála,“ dodala.

Zdroj: Gentnews

