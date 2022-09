Pavel (33): Líbí se mi známá manželky. Cítí to stejně, ale noc se mnou stráví jen pod jednou podmínkou

S Ingrid nikdy neměli vážnější problémy. Když už se hádali, tak většinou o maličkostech a za pár hodin se tomu společně zasmáli. „Nic nás netrápilo. Bydlení vlastní, práce stálá a dobře placená a hlavně zdravé děti. "Jen" toto by, troufnu si říct, většině lidem stačilo ke spokojenému životu,“ začíná Pavel své vyprávění pro Čtidoma.cz.

Nevěra byla na spadnutí

Také on necítil potřebu cokoli měnit. To se však změnilo během jednoho teplého odpoledne, kdy šli na grilovačku ke známým jeho manželky. „Stála tam jako nějaká bohyně. Jen lehce namalovaná, nic přeplácaného. A ten úsměv, na ten se nedá zapomenout. Okamžitě jsem věděl, že ji musím mít.“

I když se snažil odolat, zkrátka to nešlo. Tím spíš, že Klára jeho pocity opětovala. „Stačilo těch pár hodin, abychom věděli, že chceme něco víc než se na sebe jen koukat a povídat si spolu. Začali jsme si psát, gradovalo to. Pak jsme si poslali i nějaké fotky. Bylo mi jasné, že z toho jako věrný muž nevyjdu.“

Prý musím všechno říct

Domluvili si schůzku, když Ingrid odjela na služební cestu, děti pohlídala babička. „Vymyslel jsem si historku, že musím na pracovní jednání a že se zřejmě protáhne až do noci, protože klienti z Japonska apod. Prosně snůška keců, která mi prošla jen proto, že nikdo nepředpokládal, jaké bych mohl mít úmysly.“

S Klárou prožili moc pěkný večer, opravdu se bavili. Pavel jí tedy nabídl, že by mohli jít někam do hotelu. „Ona ale odmítla. Řekla mi, že s mileneckým vztahem nemá problém, protože má vážnou známost a nechce na tom nic měnit. Ale chtěla po mně, abych o tom řekl manželce. Ne přímo o ní, ale o tom, že mám milenku. A žádala, abych to tajně nahrál a pak jí to pustil.“

Pavel se napřed začal smát, protože si myslel, že jde o vtip. „Ona ale nežertovala. Nevím, asi jí to nějak vzrušovalo. V každém případě ten večer skončil. A já teď přemýšlím, co s tím. Ale zatím nevím, co všechno jsem schopen obětovat a riskovat za jednu noc. I když jistě úžasnou.“

