Příběh vraždy, cti i velkého boje: Byl případ Lukáše Nečesaného obviněného z pokusu o vraždu justičním omylem?

Dnes se do Hořic, kde původně Nečesaný žil u babičky, bojí jezdit a užívá dokonce jméno Lukáš Bartoš, po své manželce. Negativní reakce okolí přetrvávají, ačkoliv byl viny zproštěn a zastal se ho i Ústavní soud. Poklidný únorový večer v roce 2013 se stal pro Nečesaného pravděpodobně noční můrou. A nejen pro něj. Právě 21. února došlo v Hořicích k pokusu o vraždu kadeřnice v jejím salónu. Udeřena měla být nejméně šestkrát polenem do hlavy. Zároveň jí bylo z kadeřnictví odcizeno 10 tisíc korun.

Oběť poznala údajného pachatele podle úsměvu

Policie z toho obvinila právě Nečesaného, ačkoliv se vedly dlouhé spekulace o tom, proč to být musel anebo naopak nemohl. Nečesaný přiznal, že v kadeřnictví skutečně byl, bylo mu však řečeno, že je už zavřeno, a tak odešel. Napadená kadeřnice Nečesaného zprvu jako agresora vůbec nepoznala, následně tvrdila, že ho může identifikovat podle úsměvu. Soudní znalci později prokázali, že v době po napadení trpěla výpadky paměti. Nečesanému přitížila i výpověď Jiřího Fundy, kterému se měl ve vězení přiznat, že byl ten den zfetovaný a když ho kadeřnice odmítla ostříhat, tak ho to rozčílilo.

Otázkou však bylo, jak moc důvěryhodný svědek obžaloby Jiří Funda je. Ve vězení byl za to, že zavraždil svou kamarádku Elišku jednatřiceti ranami a následně ji podřízl, když v jejím bytě kradl. Za uloupené peníze si chtěl koupit kytaru. Od chvíle, co vypovídal proti Nečesanému, se u Fundy hodně změnilo. Pobyl si například v Ruzyni, která je spíše vazební věznicí, a sedět tam je nejspíš sen každého vězně. Rozhodně to však není místo pro vrahy určené do věznice se zvýšenou ostrahou.

Od své výpovědi měl ve vězení Funda mnoho výhod

Sedět by měl ve Valdicích, tam ale není. Pochybnosti vzbuzovala i zrušená návštěva jeho babičky chvíli před tím, než měl vypovídat proti Nečesanému. Ta je totiž jeho velkou podporovatelkou. Měli se mu také na účtu objevit během pobytu ve vězení peníze, ačkoliv tam nikdy nepracoval. U soudu byl přehraný také záznam s babičkou Fundy, ve kterém tvrdí, že se jí vnuk svěřil s tím, že s výpovědí proti Nečesanému udělal hloupost a byl k ní ve vězení donucen. Další věcí bylo to, že Funda měl policistům přiznání Nečesaného podrobně popsat, u soudu si ale nevzpomněl vůbec na nic.

Soud by se měl vždy řídit zásadou in dubio pro reo – v pochybnostech pro obžalovaného. Pokud soud nemá dostatek důkazů, které vylučují jakoukoliv pochybnost o vině, nesmí obžalovaného odsoudit. Právě to bylo podle některých v případě Nečesaného porušeno. Hlavní líčení po vraždě začalo v roce 2013 a provázelo ho mnoho nesrovnalostí. V kadeřnictví se například našly pachové stopy Nečesaného, které obhajoval tím, že už tam dříve chodil. To však napadená kadeřnice označila za lež. Obhajoba od počátku napadala policejní vyšetřování s tím, že nebylo dostatečné. Například právě ony pachové stopy sbírala policie až po šesti dnech. Znalec u soudu následně připustil, že prodleva nemusí být vždy pro pachové stopy znehodnocující.

Jeho otec je bývalý ředitel krajské liberecké nemocnice

Když ho v roce 2019 Vrchní soud zprostil viny, soudce ho de facto stejně označil za viníka. Při zproštění řekl, že důkazy proti obžalovanému by v jiném případě jistě stačily. Proti tomuto výroku podal Nečesaný ústavní stížnost. Nelze také opomenout, že Nečesaný pochází z poměrně vlivné rodiny, jeho otcem je Luděk Nečesaný, bývalý šéf liberecké nemocnice, který byl obviněn z korupce. Měl umožnit čtyřem zdravotnickým korporacím (MedicCor, Medtronic, B. Braun Medical a NT Medica), aby do liberecké nemocnice dodávaly výrazně více zboží než ostatní.

Na úplatcích měl dohromady přijmout více než 23 milionů. Peníze měly být převáděny přes firmu Sarmed, ve které figurovala jeho žena. V roce 2019 byl Luděk Nečesaný zproštěn viny, do vězení měl jít ale na 12 let. Spolu s touto kauzou byla stíhána i jeho manželka Šárka, a to pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Stejně jako Lukáš Nečesaný, i Luděk Nečesaný s manželkou Šárkou žádají momentálně před českými soudy odškodné za neoprávněné stíhání. Útočníka, který se pokusil v roce 2013 o vraždu, policie nemá. Nečesaného se však tyto domněnky již netýkají.

