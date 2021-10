Smečku psů stihl krutý osud. Jejich majitelé byli bezmocní

Poslední vlna covidu, která Vietnam zasáhla, byla tou nejhorší. Drsné restrikce, které v posledních měsících v zemi nabyly platnosti, donutily mnoho lidí uprchnout z velkých měst, protože se tam už nedokázali uživit. Mezi nimi byli i manželé Pham Monh Hung (49) s Nguyen Thi Chi Em (35).

Osudová cesta

Dne 8. října se vydali na 280 km dlouhou cestu spolu se svými psy a třemi příbuznými, kteří také převáželi svá zvířata. Vyrazili s 15 psy, ale dva z nich věnovali do dobrých rukou a jeden z nich zemřel, zbytek psů ale pokračoval dál. Poté, co dorazili do cíle, ale zjistili nepříjemnou novinu.

Neuvěřitelná krutost

Jejich test na Covid-19 byl pozitivní a pár musel být hospitalizován. Z nemocniční postele se ale dozvěděli něco strašného.

Tamní úřady totiž zabili jejich 12 domácích mazlíčků kvůli obavám, že by zvířata mohla virus rozšířit. Jejich majitele o tom ale ani neinformovali. Také není jasné, jak přesně zvířata usmrtili. Několik důkazů ukazovalo na to, že je nemilosrdně upálili.

„Musíme za každou cenu upřednostňovat to, aby se nemoc nerozšířila. Okamžitá likvidace těchto zvířat byla nezbytným preventivním opatřením,“ řekl tamní úředník Tran Tan Cong během tiskové konference.

„Moje žena a já jsme tak moc brečeli, že jsme ani nemohli usnout,“ řekl pro BBC zedník Pham Minh Hung. „Nemohl jsem uvěřit tomu, že se to opravdu stalo. Už jsem pro záchranu svých dětí nemohl nic udělat, už jim nešlo pomoct,“ promluvil o dojemně svých psech.

Jejich příběh, který se velmi rychle rozšířil na sociálních médiích, vyvolal ve Vietnamu obrovskou reakci. Dokonce byla v důsledku této nešťastné události založena petice, která vyzývá tamní vládu k ukončení této nelítostné veřejné praxe. Shromáždilo se na ní více než 150 000 podpisů.

Zdroj: BBC

