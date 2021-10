Tragicky ztratila celou rodinu. Popisuje, jak se to stalo, a z jejích slov mrazí

Když bylo Jen McPhearson 30, tak si uvědomila, že zůstala úplně sama. Její otec zemřel před několika dny, matka před devíti lety a bratr před 21 roky.

Smrt jejího milovaného bratra Iana byla první ztrátou milované osoby, kterou zažila. Byl to její nejlepší přítel a ochránce, kterému se mohla se vším svěřit. Dělali všechno spolu, od hry na housle až po ježdění na kole kolem vesnice.

Něco nebylo v pořádku

Seděla u něj na posteli, když se to stalo. Zvracel a vypadal zmateně. Jeho máma se ho začala ptát na několik jednoduchých otázek, a tak tehdy zjistila, že s ním něco nebylo v pořádku.

Nemohl si vzpomenout, kolik mu bylo let, na otázku odpověděl, že 16, ale ve skutečnosti mu bylo jen 13. Jen u něj zůstala až do té doby, než přijeli zdravotníci.

Tehdy pro Iana prý ještě netruchlila, její tehdejší 9leté já totiž bylo přesvědčeno, že se vrátí. Ianovi rodiče na tom ale byli podobně. Byli buddhisté a jako takoví se snažili o buddhistický přístup k traumatu "gaman," což znamená "přetrpět zdánlivě nesnesitelné s trpělivostí a důstojností."

Ukázalo se ale, že to nebyl ten nejlepší způsob, jak se s jeho ztrátou vyrovnat. Slavit Vánoce bylo ten rok prý neuvěřitelně těžké, bez Iana se celé svátky zkrátka zdály smutné a bezpředmětné. Nahromaděné emoce v Jenině otci na svátky explodovaly a předávkoval se. Naštěstí ale přežil.

„Tehdy jsem si uvědomila, že se Ian skutečně nevrátí,“ svěřila se Jen.

Rakovina

Když jí bylo 18, její matka dostala rakovinu. To byl Jenin vstup do dospělosti, už nebyla jen malá dívenka, ale žena s těžce nemocnou matkou.

„Když má někdo z vašich blízkých nevyléčitelnou nemoc, začnete pro ně truchlit ještě předtím, než vás opustí,“ osvětlila celou situaci.

„Opět si pamatuji, jaké to bylo na Vánoce. Všichni jsme věděli, že jsou to naše poslední, ale nikdo to nechtěl říct nahlas,“ řekla.

Jen i její otec se se smrtí její matky nedokázali vyrovnat. Její otec nesnesl samotu a začal trpět depresemi a Jen na tom poté byla mentálně tak špatně, že dokonce několikrát skončila v nemocnici.

Navzdory všemu prý ale nakonec našli svůj klid a byli si najednou mnohem blíž. Tehdy už její táta žil v domově pro seniory, ale stále se pravidelně scházeli a hodiny mluvili o Ianovi a Jenině mámě.

V roce 2020 ale ztratila i to poslední, co z její rodiny zbylo. Do pečovatelského domova, kde žil její otec, přivezli nového rezidenta s koronavirem a on se nakazil.

Závislost

„Tak už jsem neměla nikoho. Všechny emoce, které jsem celé ty roky potlačovala, se najednou dostaly na povrch a já jsem nevěděla, co s tím,“ prozradila Jen, jak se tehdy cítila.

Najednou prý začala kouřit a pít a tyto nové zlozvyky se postupně více a více stupňovaly. Kdyby tehdy takhle pokračovala dál, tak by to její tělo asi dříve nebo později vzdalo.

V jeden moment si ale uvědomila, jak její rodina žila svůj život. Neztráceli čas, každý den žili a milovali naplno.

„Věděla jsem, že musím udělat to samé, to je přesně to, co by pro mě chtěli. Vrátila jsem se ke studiu na univerzitě, omezila kouření a alkohol. Přestala jsem jen existovat a začala jsem žít,“ dodala.

Zdroj: The Guardian

