Triky šmejdů se zlepšují, komunikují přímo z ukradených účtů vašich kamarádů

„Zhruba před týdnem mi napsala sousedka ze vsi, kterou dobře znám a píšeme si často. Chtěla mé telefonní číslo. Nepřišlo mi na tom vůbec nic divného. Když pak napsala, ať jí přepošlu nějaké kódy, co mi přišly na mobil, prostě jsem to udělala,“ popisuje Andrea K. z jižních Čech, která se stala obětí podvodu hackera, který nejprve ukradl přístup na mail a Facebook její známé.

„Posléze jsem zjistila, že mi z paušálu na mobilu těmi kódy sebrali 2700 jako platbu nějaké třetí straně. Následně i přístup k mailu a pak Facebooku. Dnes mi dokonce začali volat lidé, co jim to posílám za zprávy, že jim také mizí peníze z účtů operátora,“ vypráví dále nešťastná Andrea, která věc už řeší s policií. Ví o minimálně 8 dalších poškozených lidech z její obce, kterým také měla údajně psát o číslo a chtít pomoci s jednou soutěží, že je za to pak pozve na jídlo, když vyhraje.

Nejdřív vám ukradnou přístupy a pak vaším jménem okrádají další

„Andrea mi psala normálně ze svého účtu, česky a s pro ni typickými smajlíky. Neměla jsem naprosto žádné podezření, že si nepíšu s ní, ale s nějakým hackerem, co jí odcizil účet. Je i ten typ, co by hrál různé slevové hry. Absolutně mě nenapadlo, že jí vlastně posílám kód Seznamu ke změně telefonního čísla pro dvojfázové ověření při zapomenutém heslu na mém mailu,“ říká další poškozená, Jitka F., která se nyní obává toho, že se také nedobrovolně stane součástí podvodného řetězce a i její jméno zneužijí k obepisování jejích známých.

„Lidé už jsou poměrně obezřetní a neklikají na různé podivné linky, které se jim byť od známých objeví ve zprávách. Tady jsou ale šmejdi o krok dál, přímo si česky píší s přáteli oběti, kterou předtím připravili o všechny přístupy. Podle prvních zpráv od policistů je to teď skutečně závažný problém, který se týká mnoha stovek lidí,“ doplňuje europoslanec a místopředseda kontrolního výboru Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), na kterého se postižené ženy obrátily o pomoc.

Dávají ruce pryč a účty odmítají i jen blokovat

„Volala jsem na Seznam, že mi kvůli přeposlání jednoho kódu ukradli mail, který používám k podnikání a tím i komunikaci s úřady. Naprosto jej odmítli i jen zablokovat jako se to dělá u odcizených kreditních karet. U dvoufázového ověření není nyní mé telefonní číslo, účet proto asi není můj a jen si z někoho dělám legraci. Nejde jim ani napsat na nějaký mail čestné prohlášení s kopií občanky a dalších dokumentů, abych mohla prokázat, že je účet můj. Prý mi nepomůže ani to, když je o to požádá přímo policie. Účet se mi nevrátí,“ dodává Jitka F., která je toho názoru, že se tímto alibistickým přístupem Seznam podílí na rozšiřování této kriminality, ač samozřejmě nevědomě.

„Postižení jsou ve složité situaci, protože ten jeden kód, který jim měl poskytnout extra ochranu, je nyní používán proti nim a nemají vůbec dovolání. Plánuji proto jednat se Seznamem, aby změnili přístup u takto ukradených účtů a například povolovali při změně hesla přes SMS kód výměnu i telefonního čísla až po 48 hodinách. Postižení by tak dostali možnost účet ještě stáhnout zpět k sobě a zásadně se tak sníží počet dalších ukradených identit,“ plánuje europoslanec Zdechovský, který se bojem proti šmejdům dlouhodobě zabývá. Chtěl by, aby poskytovatelé e-mailů v tomto více spolupracovali. Podle něho se musí udělat vše, aby se šmejdům maximálně znesnadnila práce, samotné informování o nových tricích podvodníků je totiž jen částí prevence.

„O ty peníze mi až tolik nejde. Ty necelé 3000 nejsou málo, ale za blbost se prostě platí. Teď už nepřepošlu naprosto žádný kód ani své mámě! Ale to vědomí, že někdo používá můj účet, aby okrádal další, je pro mě strašné,“ omlouvá se paní Andrea, jíž účet na Facebooku pomohl zablokovat až přivolaný policejní specialista.

