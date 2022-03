Ukrajinka Alyona (28): Někteří Češi asi nepoužívají mozek. Někdo by je měl naučit slušnému chování

Když ruská vojska vtrhla na Ukrajinu a rozpoutala nesmyslné vraždění, Alyona samozřejmě začala pomáhat svým krajanům, kteří prchali z vlasti. „Když jsem ty lidi viděla, tak jsem si říkala, jak dobře si žiji, jak se mám skvěle. Často totiž přišli o všechno, stihli si zabalit jen jednu, dvě igelitové tašky. Nic víc. Dost mě to zasáhlo,“ vzpomíná mladá žena.

Byla jsem hrdá, ale přešlo to

Ve svém bytě ubytovala ukrajinskou maminku s dvěma dětmi. „Cítila jsem to jako povinnost, vždyť jsou to moji lidé, moji krajané. A musím říct, že jsem na začátku byla také hrozně hrdá na Čechy. Taková vlna solidarity a pomoci, to bylo něco neuvěřitelného.“

Jak rychle ale přišlo "okouzlení", tak ho stejně rychle vystřídalo "vystřízlivění". „Četla jsem ty hnusy na sociálních sítích. Jak jim lidé závidí vstupné do zoo nebo pár korun podpory. Nevěřila jsem, že je toho někdo schopný. Někdo, kdo si večer na gauči otevře lahváče a začne polemizovat o tom, že česká vláda pro něj nic nedělá, protože pomáhá lidem, v jejichž zemi se válčí a kterým bombardují domy.“

Hlavně, že mávají českou vlaječkou

Alyona jedním dechem dodává, že nehází všechny Čechy do jednoho pytle. Uvědomuje si, že jde pouze o určitou část obyvatel. „Tihle lidé by zkrátka potřebovali naučit slušnému chování. Nebo by jim někdo měl říct, jak zapojí mozek. Protože ho evidentně nepoužívají,“ nebere si servítky rodačka ze Lvova.

Na sociálních sítích se setkala i s osobními útoky. „Když jsem se Ukrajinců zastala, sesypali se na mě nejrůznější individua. Nevím, proč většina z nich měla na profilu českou vlaječku, co tím jako chtějí vyjádřit.“

Pro mladou Ukrajinku se nic nezměnilo, dále pomáhá, jak jen může. A spolu s ní i její čeští přátelé. „Jsem jim moc vděčná. Jen je mi líto, že pár pitomců to kazí všem ostatním. Ale tak to je asi v každé zemi. I mezi přicházejícími Ukrajinci je pár, za které se stydím.“

​(na žádost respondetky je v článku změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

