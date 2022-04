Ukrajinka Larysa (42): Do Prahy za mnou přijede manžel s celou rodinou, zůstaneme v Česku. Jsou tu fajn lidé

Do České republiky dorazila mezi prvními ukrajinskými uprchlíky. Jak sama říká, na Ukrajině nebylo na co čekat. S manželem vše probrali během půl hodiny. On se rozhodl zůstat a bránit vlast, ona vzala jejich děti a odjela. Budoucnost zatím tak jasně nevidí, přesto má přání zůstat ve své nové vlasti, jak Česko nazývá.