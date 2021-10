Válka změnila celou její rodinu k nepoznání. Žena popisuje, jaké to bylo mít v Afghánistánu syna i manžela

Válka v Afghánistánu se dotýkala i životů na "západě". Práce vojáka se podepisuje na celé jeho rodině. Své o tom ví i Ellen, které tento druh povolání léta ztrpčoval život.

Její manžel Bajun bojoval v Afghánistánu, stejně tak i jejich syn Baji. Jeden z nich se vrátil domů plný pýchy a pocitu zadostiučinění, ale druhý si z války odnesl zážitky, které ho budou děsit po zbytek jeho života.

„Navenek se snažím být silná, ale uvnitř to tak rozhodně není. Stříleli na mého manžela a dítě, to by nezvládl nikdo,“ svěřila se.

Celá tato zkušenost ale nebyla peklem jen pro Ellyn, která bezmocně čekala doma, jestli se Bajun a Baji vrátí domů, ale i pro jejího syna, který se s traumatickými následky, které si z boje odnesl, bude muset snažit vyrovnat po zbytek svého života. „Změnilo to celou naši rodinu,“ podotkla.

Všichni zavzpomínali na to, jaké to pro ně bylo, když byla hlava jejich rodiny poslána do Afghánistánu hned po děsivém teroristickém útoku 11. září.

„Každý den byl neuvěřitelně těžký. Myslím si, že tomu tak bylo pro každého z nás, ať už se snažil nedat to najevo sebevíc. Je to skoro jako být vdovou, ale zároveň jí nejste, protože jsou nejspíše ještě naživu, zkrátka nikdy nevíte. Je to náročné,“ svěřila se Ellyn.

„Někdy jsme si s ním volali a najednou jsme slyšeli střelbu a on musel od hovoru okamžitě odběhnout, protože byl pod palbou,“ zavzpomínal Baj na své dětství.

Bok po boku

Ale i přes děsivé zážitky, které o boji slyšel od svého otce, a přes to, co živě slyšel v jejich hovorech, se Baji rozhodl, že půjde tou stejnou cestou.

Nakonec v roce 2012 bojovali v Afghánistánu bok po boku. Baji plánoval mít u armády kariéru, která potrvá desítky let, musel ji ale opustit hned po první misi. Úplně se totiž sesypal a po příjezdu domů musel strávit několik měsíců v zotavovacím ústavu.

Jejich rodina ten tlak nevydržela. Bajun a Ellyn se rozvedli a všichni si z této zkušenosti odnesli nemalá psychická traumata.

Zdroj: BBC

KAM DÁL: Zanedbané štěně, které našli v kanalizaci, se proměnilo k nepoznání