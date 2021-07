Sériový vrah ji unesl od domu za bílého dne. Prožila hrůzy, které si ani neumíme představit

V roce 2002 si Kara Chamberlainová užívala bezstarostný den se svou kamarádkou ze sousedství. Dívky se chystaly na výlet k jezeru a zatím, co se její kamarádka připravovala, Kara šla ven zalít květiny před domem.

Unesl ji za bílého dne

Najednou se na silnici u domu objevilo auto. Z toho vystoupil muž a pod falešnou záminkou rozdávání letáků se k děvčeti přibližoval blíže a blíže. Nakonec vytáhl s kapsy zbraň, tu jí dal k hlavě a donutil ji nasednout si k němu do auta. To vše se stalo za bílého dne během několika málo minut.

„V ten samý moment, co se ta zbraň dotkla mé hlavy jsem věděla, že je zle. Jsem malá 15letá holka a tohle je dospělý chlap, toho nemůžu přeprat. Už v té chvíli jsem přemýšlela nad plánem útěku,“ svěřila se nyní již dospělá Kara.

Napadl ji a zdrogoval

Od domu bezbrannou dívku odvezl k sobě do bytu a tam ji držel 18 hodin. Dívku napadl a zdrogoval. Jak se jí tedy podařilo uniknout? Pouta na rukou se jí totiž natolik uvolnika, že z nich mohla jednu ruku vysmeknout. Poté, co se uvolnila, potichu našlapovala až ke dveřím a nakonec sebrala veškeré zbytky sil a utekla z bytu až na protější silnici. Tam zastavila jednoho z řidičů s pouty ještě zavěšenými na jedné ruce. Zoufale z prosila o pomoc a snažila se mu vysvětlit co se stalo. Muž ji okamžitě zavezl na nejbližší policejní stanici.

Po jejím útěku policie zjistila, že její únosce byl zapojen do vraždy nejméně tří dalších lidí v americké Virginii. Nyní je z Kary dvojnásobná maminka, využívá sociální sítě k tomu, aby vzdělávala ostatní.

Už mnohokrát promluvila o svém únosu a o tom, proč a jak chce změnit způsob, jakým zpracováváme traumata a mluvíme o nich.

Zdroj: BBC

