Výhrůžky a agresivita: Podvody při žádostech o pomoc kvůli koronaviru jsou velmi časté

O nutnosti a důležitosti žadalatele o pomoc pečlivě prověřovat, upozornili pracovníci projektu Patron dětí, který spadá pod Nadaci Sirius. „Už když jsme v roce 2017 zahájili činnost, velmi důkladně jsme si žadatele prověřovali. Zjišťujeme, zda jsou žadatelské rodiny skutečně v tísnivé situaci a zda nechtějí dobře míněné příspěvky od dárců zneužít,“ konstatuje výkonná ředitelka projektu Edita Mrkousová.

Přes 80 procent žádostí odmítnuto

Z tohoto principu neslevili ani v této těžké době. „Mimořádnou pomoc jsme začali poskytovat už 14 dní po vyhlášení nouzového stavu. Denně k nám přicházely desítky, někdy i stovky, žádostí, a proto jsme si nemohli nevšimnout obrovského množství těch, které byly nepravdivé. A v mnoha případech dokonce vysloveně podvodné.“

Přestože od malých i velkých dárců Patron dětí vybral více než 6,6 milionu korun, musel z dosavadního celkového počtu 5560 žádostí odmítnout zhruba 85 procent. „Bylo to opravdu podrobné. Ale uvědomila jsem si, že asi jen díky tomu je možné, abyste pomáhali rodinám, které to opravdu potřebují. Kdyby dar dostala každá, která požádá, bez ohledu na její skutečnou situaci, třeba by se na nás vůbec nedostalo,“ říká Michaela Kuncová, maminka čtyřletého Tadeáška, a dodává: „Díky finanční pomoci jsme v této těžké situaci mohli nakoupit základní potřeby a jídlo.“

Příběhy, které prostě nepochopíte

Je to až neuvěřitelné k čemu se lidé ve snaze získat pomoc uchylují. Například žena ze čtyřčlenné rodiny se dvěma nezletilými dětmi popsala svou zoufalou situaci. Tvrdila, že ona i manžel pobírají nízké invalidní důchody a kvůli koronaviru nemá manžel ani zakázky jako OSVČ. Při prověřování se však zjistilo, že pisatelka vykonává placenou funkci v zastupitelstvu jednoho krajského města a rodina nouzí netrpí.

Další žadatelka tvrdila, že žije sama s dcerou a z důvodu pandemie je bez práce. Při kontrole se ukázalo, že jde o ženu, která už jedenáctkrát podvedla a obrala o statisíce korun různé firmy či realitní makléře, a dokonce i obecní úřad a jeden nadační fond.

Velmi často žadatelé dokládali nákupy účtenkami, které nebyly autentické, a dokonce obsahovaly položky jako parfémy, drahé exotické ovoce nebo nafukovací člun. Matky, které o sobě prohlašovaly, že jsou samoživitelky, mnohdy dlouhodobě žily ve společné domácnosti se stálým partnerem, další žadatelé lživě uváděli, že jsou na ošetřovném nebo zatajovali exekuci.

Od odmítnutí je jen krok k výhružkám

„Nejhorší je, že odmítnutím pomoci celá záležitost zpravidla nekončí. Nepoctiví žadatelé se chovají, jako by měli na příspěvek nárok a my jsme měli povinnost ho poskytnout. Často jsou agresivní a nechybějí ani výhružky,“ konstatuje provozní ředitelka projektu Patron dětí Svatava Poulson.

„To, co jsme v uplynulých měsících prožili, a vlastně stále prožíváme, protože žádosti o mimořádnou pomoc přijímáme až do 17. srpna, je nesmírně vážné,“ hodnotí Edita Mrkousová. „Jedná se svým způsobem o fenomén, který mimořádná situace vybudila až na extrémní míru. Nejhorší přitom je, že zdroje na pomoc potřebným jsou velmi limitované, takže každý, kdo se k dobročinným příspěvkům dostane neoprávněně či podvodem, vlastně krade pomoc těm, kterým je ve skutečnosti určena.“

