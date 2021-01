Začal ji bolet žaludek, diagnóza byla nekompromisní. Musela na transplantaci ledvin, přežila o vlásek

Každoročně přibývá lidí, kterým ledviny selžou. Díky úzké spolupráci Kliniky nefrologie IKEM s hemodialyzačními středisky České republiky za podpory klinických koordinátorek se na péči o pacienty významnou měrou podílejí i regionální nefrologové, kteří pacienty do IKEM k transplantaci doporučují.

Jako blesk z čistého nebe

Nguyet pracovala jako tlumočnice, vedla běžný život a nic nenasvědčovalo tomu, že by byla nemocná. Z plného zdraví se jí prvotní obtíže projevovaly nenápadně. V roce 2014 ji začaly trápit bolesti žaludku, pro které byla vyšetřena a léčena. "Při kontrolním gastroskopickém vyšetření v roce 2015, které bylo provedeno z důvodu záchytu chudokrevnosti, jí bylo zjištěno pokročilé selhání ledvin. Pro mladou ženu, která do té doby neměla žádné zdravotní problémy, je to naprosto zdrcující diagnóza," říká vedoucí nefrologické ambulance IKEM MUDr. Silvie Rajnochová-Bloudíčková, Ph.D.

Diagnóza nezvratného selhání ledvin v důsledku autoimunitního onemocnění byla následně potvrzena i biopsií. „Onemocnění Nguyet bylo v již tak pokročilém stadiu, že bylo nutné bezprostředně zahájit hemodialýzu. O měsíc později byla pacientka převedena na peritoneální dialýzu, kterou podstupovala dva roky. Následně se pro ni našel vhodný žijící dárce a mohla podstoupit transplantaci, a vrátit se tak plně do aktivního života,“ vysvětluje přednosta Transplantcentra prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Každý rok nemocných přibývá

Každoročně přibývá lidí, kterým jedna nebo obě ledviny selžou. Je to důsledek i našeho životního stylu, který nahrává vzniku civilizačních chorob – nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin.

Na Klinice nefrologie IKEM je trvale sledováno více než dva tisíce pacientů po transplantaci ledviny. Každý rok se u nich dělá více než deset tisíc kontrol. „Jsme také velmi vděčni za to, že skvěle funguje spolupráce v péči o naše pacienty s regionálními nefrology, kteří pacienty do IKEM k transplantaci doporučují," dodává prof. Ondřej Viklický.

Čekají stovky pacientů

Na čekací listině k transplantaci ledviny od zemřelého dárce je v IKEMu zařazeno několik stovek lidí. "Transplantace ledviny je v současné době nejúspěšnější metodou léčby chronického selhání ledvin. Operace je prováděna v celkové anestezii, při které chirurg umísťuje ledvinu do pravé nebo levé jámy kyčelní s napojením cév transplantované ledviny na pánevní cévy a močovodu přímo na močový měchýř. Transplantace ledviny od žijícího dárce se po technické stránce neliší od transplantace ledviny z dárce zemřelého. Například v roce 2018 bylo v IKEM transplantováno 256 ledvin, z čehož se ve 35 případech jednalo o ledvinu od žijícího dárce," podotýká přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS.

Transplantcentrum IKEM je multidisciplinárním pracovištěm, které zajišťuje hned několik transplantačních programů, z nichž největším je program transplantací ledvin, který představuje více než polovinu všech transplantací ledvin v celé ČR. Transplantcentrum nabízí komplexní nefrologické a chirurgické zázemí pro pacienty s nemocnými ledvinami z celé ČR, kterým se naši lékaři snaží každý den pomáhat.

