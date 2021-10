Zanedbané štěně, které našli v kanalizaci, se proměnilo k nepoznání

Štěně, nyní známé jako Rosie Posie, svým srdceryvným příběhem dojalo desetitisíce lidí. Na instagramu sleduje Rosie a její smutný životní příběh se šťastným koncem více než 22 500 fanoušků.

Svůj nynější domov našla až teprve poté, co byla jako několikaměsíční štěně pohozena v odpadních vodách.

Pokrytá blechami čekala bezmocně na záchranu. Po několika dnech, co strávila bez jídla, se nemohla už ani hýbat a byla na pokraji sil. Stačilo by málo a už by bylo pozdě.

Nakonec ji ale objevil její nový páníček a pomohl Rosii se znovu postavit na nohy. Nyní je silnější než kdy dříve a její profil zaplavily dojemné komentáře plné podpory a vděku za to, co pro ni její nová rodina udělala.

„Je to bojovnice! Děkujeme, že jste ji zachránili a za sdílení jejího příběhu,“ děkoval fanoušek jejím novým majitelům. „Tohle je jeden z nejkrásnějších příběhů, co znám,“ rozplýval se další.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Muž adoptoval psa z útulku, ten se ale u něj doma bál usnout. Důvody nového majitele dohnaly k slzám