Zdravotní sestra z první linie nemá nárok na očkování. Bojím se, že nakazím syna, je silný astmatik, říká

Petatřicetiletá zdravotní sestra si nemůže rezervovat místo pro očkování. Přitom denne přichází do stylu s potencionálními nakaženými, často jezdí i přímo na covidová oddělení. A doma má syna, který má silné astma.

Rezervace online neprojde

„Obvykle pracuji na směny v Edinburgh Royal Infirmary a Spire Murrayfield Hospital. Když mají v nějakém zařízení NHS nedostatek personálu, obrátí se na agentury, aby "mezery" pokryly. Během pandemie je to obzvlášť důležité, protože mnoho sester a lékařů bylo nakaženo virem,“ řekla Alyson Abramsonová pro Edinburgh Live s tím, že už byla i na jednotce intenzivní péče.

Dvojnásobná maminka se zdravotní sestrou stala v Londýně, několik měsíců před vypuknutím pandemie se přestěhovala do skotského hlavního města. „Rezervace na očkování se dělá online. Potřebujete k tomu mail NHS. Ten já ale nemám, protože pracuji pro soukromou společnost.“

Není cesta, jak vakcínu získat

Přitom na webových stránkách NHS Lothian je uvedeno, že zaměstnanci jako ona na očkování nárok mají. „Systém nás dál nepustí. Tvrdí, že náš manažer by to měl zařídit. Ale když se informoval, jak na to, řekli mu, že to nepůjde a že není cesta, jak pro nás vakcínu získat,“ kroutí hlavou Alyson.

Sestřička se obává, že by nebezpečný vir mohla přinést domů a nakazit své nejbližší včetně devítiletého syna, který trpí silným astmatem. „Čím déle bude tato situace trvat, tím je větší pravděpodobnost, že covid-19 dostanu a mohu ho přenést na rodinné příslušníky. Chápu, že systém je nový a určitě se chyby napraví, ale toto není správné.“

Poslankyně s tím prý nic nezmůže

Alyson tvrdí, že jedinou možností, jak se k očkování dostat, bude možná požádat o práci v rámci NHS. „Necítím se bezpečně a myslím, že bychom měli vakcínu mít. Riskujeme a přijde mit o úplně zbytečné.”

Žena se už obrátila i na politickou reprezentaci. Jediná, kdo se ozvala, byla prý člen skotského parlamentu Ruth Davidsonová. Za situaci se podle Abramsonová omluvila, ale zároveň dodala, že s tím teď nic neudělá.

