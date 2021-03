Zdravotnice zemřela 4 dny po očkování na covid-19. Její otec tvrdí, že byla zdravá, a popsal, co se stalo

Po očkování si svobodná maminka podle webu The Sun stěžovala na bušení srdce, ovšem až po druhé dávce. Podle jejích příbuzných v případě první vakcíny proběhlo vše bez komplikací. Stát Utah přitom hlásí celou řadu znepokojivých případů, americké Centrum pro kontrolu a prevenci ale tvrdí, že „nebylo zjištěno, že by příčinou smrti byl problém s vakcínami na nemoc covid-19“.

Selhání jater byl pro všechny šok

Otec Kassi Alfred Hawley řekl News4SA, že potíže nastaly téměř okamžitě po druhém očkování. „Brzy ráno mě probudila a tvrdila, že má problém se srdcem a musí okamžitě na pohotovost. Popisovala pálení v místě vpichu a stěžovala si, že i když hodně pije, nemůže čůrat,“ vysvětloval bývalý stíhací pilot.

Druhý den podle něj už dcera vypadala v pořádku. „Se svojí sestrou byly venku, dělaly normální věci. Ale večer se jí zase přitížilo. Po dvou dnech jsem ji vzal do nemocnice, kde po testech zjistili, že jí selhávají játra. Byl to naprostý šok, bál jsem se to říct i své manželce.“

Během dvanácti hodin byl konec

Byla letecky přepravena do nemocnice, kde se specializují na transplantaci jater. Orgány jí nabídli příbuzní, bylo však už pozdě přesto, že s nimi nikdy neměla žádné potíže. „Byla šťastná, zdravá a aktivní. Nejlepší maminka, jakou jsem v životě viděl. A najednou musela být za méně než dvanáct hodin intubována a napojena na přístroje,“ pokračoval rozrušený otec.

Podle Alfreda ji "něco" ve vakcíně zabilo, což úřady oficiálně zatím nepotvrdily ani nevyvrátily. Otec Kassidi si nechal aplikovat druhou dávku vakcíny přesto, že ho od toho rodina zrazovala. Podle dostupných informací je v pořádku.

