Izraelka odmítá nastoupit na vojnu. Má k tomu důvody, které většina obyvatel židovského státu nechápe

Žena z Izraele strávila 18 dní ve vězení za to, že nechce sloužit v armádě. Za její přesvědčení byla zatčena celkem už třikrát.

Urážky a nenávist

Od nespočtu lidí si vyslechla dlouhou řádku všemožných urážek a nadávek. „Myslí si, že nemám ráda svou zemi a že jsou mi lidé žijící v Izraeli ukradení,“ svěřila se Shahar Perets.

Její rodiče ji v jejím rozhodnutí podporují a statečně stojí po jejím boku. Sharah přitom vojnu neodmítá z důvodu strachu z drsných podmínek vojenského výcviku, ani z lenosti.

„Nechci nastoupit k vojenskému výcviku, protože se nechci podílet na utlačování milionů lidí žijících v pásmu Gaza a ve West Bank,“ řekla.

Z vojenské služby jsou omluveni jen ti Izraelci, kteří k tomu mají nějaký rodinný nebo zdravotní důvod.

Služba zemi

Vojenský výcvik je v Izraeli vnímán jako něco, na co by měl být každý patřičně hrdý. Většina národa si myslí, že je to ta správná volba a také součást národní identity. Sharah tedy ve své zemi nenachází moc sympatií s jejím rozhodnutím.

Někteří Izraelci a Izraelky dokonce začínají s tvrdým tréninkem ještě předtím, než na vojnu nastoupí. „Já se připravuju předem, protože tomu chci dát všechno, chci být ten nejlepší voják, jakým můžu být, a chci sloužit své zemi. Musím obhájit svoje právo tady žít. Už když jsem byl malý, tak jsem věděl, že ze mě bude skvělý voják,“ vyjádřil se k přípravě na vojenský výcvik jeden z motivovaných participantů.

„Je to opravdu těžké, je to zkrátka něco, na co moje tělo není zvyklé. Já jsem ale hodně cílevědomý, tak věřím, že to dokážu. Mohl bych být doma a cpát se pizzou, místo toho jsem ale tady,“ dodal.

Sharah je silně proti okupaci palestinských území a rozhodně si to nenechává pro sebe. Ve vězení strávila narozeniny

„Většina lidí se sama sebe nezeptá, jestli opravdu chtějí být součástí armády, co dělá všehny tyhle hrozné věci. Prostě to udělají. Myslím, že jsem v tomhle smyslu taková revolucionářka,“ vyjádřila se o svém rozhodnutí Sharah.

Všechno má ale svou cenu, za to, že si tato mladá Izraelka stojí za svým přesvědčením, byla již třikrát uvalena do vazby a ve vězení dokonce strávila i své 19. narozeniny.

Zdroj: BBC

KAM DÁL: Muž zemřel poté, co skočil do jezera. Netušil, co se skrývá pod hladinou, našli ho po kouskách.