Ženu zachránil její pes na obyčejné procházce. Teď varuje ostatní, aby se nedostali do stejné situace

Lorraine Scott (40) řekla, že neví, co by se jí bývalo mohlo stát kdyby její německý ovčák nezakročil a nevyplašil muže, který ji sledoval. „Byla jsem se svým psem na ranní procházce, kde mě k smrti vyděsil podivný muž, který se pomalu blížil k mému autu,“ svěřila se Lorraine.

Podezřelý muž

„Zabočila jsem na parkoviště na pláži, kde jsem viděla hnědéé auto, pokračovala jsem ale až dolů, kde jsou schody, protože tam je to pro mého psa Tobyho mnohem jednodušší. Pak jsem si nandavala holínky a všimla jsem si, že to hnědé auto popojelo, v ten moment jsem o tom ale více nepřemýšlela,“ pokračovala.

„Člověk v tom kaštanovém autě musel vidět, že na pláž jedu sama, když jsem projížděla kolem. To mě ale tehdy vůbec nenapadlo, dál jsem se připravovala na procházku a pak jsem najednou uviděla, jak z toho auta vystoupil nějaký muž a vydal se směrem ke mě,“ popsala Lorraine celou situaci.

„Ztuhla jsem“

„Zatímco se kě mě přibližoval nervózně se rozhlížel po okolí, jestli ho náhodou někdo nesleduje. V ten moment jsem začala panikařit a ztuhla jsem. Nemohla jsem vůbec nic dělat, prostě jsem zkameněla. Jen jsem viděla jak ten muž přichází blíž a blíž. To už ho ale uviděl i Toby a začal na něj poměrně hlasitě reagovat. Začal přímo vyšilovat, hlasitě štěkal a vypadal, jako že je připraven ho zahnat. Nevím co by se stalo, kdyby se mnou ten den nebyl,“ dodala.

Lorraine poté svůj příběh sdílela na sociálních médiích, aby varovala i ostatní, že mají být v podobných situacích velmi opatrní. Celý incident s ní tak otřásl, že bude Tobyho venčit už jen s manželem. Za svého šikovného německého ovčáka je ale teď ještě vděčnější, než kdy předtím.

Zdroj: Daily Star

