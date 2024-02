Bude Česko financovat Putinovu válku, když vyvlastní ruský majetek? Poslanec Kolář svůj zákon hájí

Hned v úvodu je třeba říct, že pokud by zákon prošel a začal platit, vyvlastnění by bylo za finanční náhradu. Logické námitky tak zní, že kdyby Česká republika za nemovitosti Ruské federace zaplatila, v podstatě by tak financovala válku Vladimira Putina. Nutno však podotknout, že český právní řád jiné řešení v případě vyvlastnění neumožňuje.

O vyvlastnění konkrétního majetku by měla podle autorů návrhu zákona rozhodnout vláda, cena by měla být ve výši ceny obvyklé včetně příslušenství. „Zákon není explicitně namířený proti Rusku. Pokud se díváme do budoucna, bezpečnostní hrozbou pro nás výhledově mohou být i jiné teroristické státy, takže v případě, že nás budou ohrožovat stejně jako Rusko, bude možné uplatnit zákon i na ně,“ vysvětluje v rozhovoru pro Čtidoma.cz poslanec Ondřej Kolář.

Asi se shodneme, že pokud zákon projde, Rusko bude první na řadě. Je to ale nutné v době, kdy už platí nejrůznější sankce?

Ano, je to nutné. „Nejrůznější sankce“, jak říkáte, nás opravdu nemohou uchlácholit. Cílem není podnikat kroky proto, abychom nějaké podnikli. Cílem je chránit bezpečnost České republiky. Úplně stejně bychom se mohli Putina ptát, jestli už ta jeho hybridní válka nestačí, když v ní toho udělal tolik. Putinovi to nestačí, protože cílem současného Ruska je útočit, rozvracet a ohrožovat, jeho snahy v tomto ohledu prokazatelně zintenzivňují. Nemůžeme se proto spokojit s dosavadními, často navíc nedostatečnými kroky, když z Ruska přichází stále nové hrozby. Právě to by z nás potom dělalo velmi snadný cíl.

Rusko v České republice vlastní 39 nemovitostí. Cílem je tedy tyto sebrat?

Je třeba říct, že Rusko v České republice vlastní nemovitosti, ke kterým často přišlo dost problematickou cestou, se kterými do jejich zmrazení nakládalo bůh ví jak a které Rusku pomáhaly v hybridní válce, kterou proti nám vede. Cílem je tedy v prvé řadě osekat ruský vliv skrze vyvlastnění těchto nemovitostí.

A námitka, že bychom vlastně financovali Rusku válku?

Pokud by zákon prošel, pak je několik cest, jak s ním zacházet. Jednou z nich je například zařazení Ruska na sankční seznam a následné vyvlastnění těchto budov – v takovém případě by nemělo Rusko ani domy, ani peníze z náhrady. Cest, jak zákon využít, je každopádně víc.

Bavíme se o majetku státu, který ohrožuje bezpečnost, nebo i o jeho občanech? Tedy když například ruský občan má nemovitost u Prahy, bude na něj pohlíženo jako na hrozbu a bude třeba ho prověřit?

Bavíme se o majetku teroristického státu, který prokazatelně ohrožuje bezpečnost České republiky. Nijak se nedotýká běžných občanů Ruské federace s majetky v Česku a nijak nepočítá s prověřováním kohokoli. Kontrolní a bezpečnostní mechanismy týkající se jednotlivců řeší úplně jiné zákony a úplně jiné instituce, například zpravodajské služby.

Teoreticky tedy zabavíme majetek, peníze nám zůstanou. Co pak, co by se s ním dělo? Řídili bychom se příkladem Estonska, kde je v plánu ze zabaveného ruského majetku hradit škody, které Putin páchá na Ukrajině?

Tohle zákon vyloženě neříká a bude tak vždy na vládě, jak s vyvlastněným majetkem naloží. Třeba na pomoc Ukrajině, třeba jinak.

Jsme spolu s Estonci v podobných návrzích osamoceni, nebo je šance, že se přidají i další země?

Podobný zákon, jako je ten můj, už prošel prvním čtením v Estonsku i Lotyšsku, tam jsou tedy v procesu schvalování před námi. Věřím ale, že výhledově uvidíme podobné snahy i v dalších státech. Dekret, který Putin podepsal minulý týden, jasně potvrzuje snahy Ruska využívat nemovitosti za svými hranicemi k hybridní válce. To staví do nebezpečí vlastně všechny postsovětské státy a bývalé sovětské satelity, takže je rozhodně v bezpečnostním zájmu mnoha států ten problém s ruským majetkem na svých územích urychleně vyřešit.

Nebojíte se žalob či arbitráží, které by proti České republice pravděpodobně byly vedeny?

Nebojím se arbitráží. Bojím se toho, že Rusko bude dál využívat své nemovitosti k tomu, aby si nad námi zvětšilo vliv. Bojím se toho, že nevidíme skutečnou míru nebezpečí, které z Ruska přichází, a že se nám bude Kreml postupně kvůli své úspěšné hybridní válce míchat do života čím dál tím víc.

Přesto – nebylo by lepší jít cestou zmrazení majetku tak, jak to udělaly jiné země?

Zmrazení v podobě, v jaké bylo provedeno u nás, je nedostatečné, protože se dá snadno obejít. Nemusí to trvat tak dlouho, aby Rusko našlo cestu, jak se k těm nemovitostem dostat. Každopádně oprávněný strach z vlivu Ruska by měl mít v téhle diskuzi navrch před spekulacemi o arbitrážích.

