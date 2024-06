Česku hrozí příliv migrantů z Afriky. Výjimky jsou dočasné, říká europoslanec Zdechovský

„Musíme odradit nelegální migranty od toho, aby do Evropy vůbec přicházeli,“ uvedl premiér Fiala s tím, že je migranty třeba zastavit už v zemích, ze kterých odcházejí. Na druhé straně migrace za lepšími podmínkami je přirozená a neodvratitelná, předkové Čechů také kdysi „imigrovali“ z východu.

Nelegální migrace a Rusko

Držet budoucí imigranty v jejich zemích se ale nedaří. Za letošní rok žádalo v EU o azyl 1,14 milionu migrantů, nejvíc bylo Syřanů. To je nejvíce od migrační krize v letech 2015 a 2016. Toto číslo se může a pravděpodobně bude dále zvyšovat. Do toho je tu samozřejmě nelegální migrace, kdy se lidé snaží do EU proklouznout bez povšimnutí úřadů.

Dalším vážným problémem pro EU, a tím pádem i pro Českou republiku je válka na Ukrajině. Na druhou stranu se díky ní Evropská unie semkla. Jediným „rebelem“ je v tomto případě stále Maďarsko, jak v rozhovoru pro Čtidoma.cz upozorňuje europoslanec Tomáš Zdechovský.

Tomáš Zdechovský

- Je poslanec Evropského parlamentu.

- Od roku 2020 je místopředsedou KDU-ČSL.

- Působil jako krizový manažer a mediální analytik.

- Vystudoval magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času.

- Absolvoval i bakalářský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.

- Vystudoval magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Jak velkou hrozbou je pro EU migrace?

Ukazuje se, že obrovská. Přes 400 tisíc nelegálních migrantů za poslední rok je dle mého teprve začátek. Migrační pakt, který začne platit až za dva roky, je od snah dostat se do Evropy neodradí. Tito lidé se často nechtějí integrovat do společnosti, chovají se agresivně a jsou bezpečnostním rizikem pro občany v zemích EU.

Zmínil jste migrační pakt. Jak ho hodnotíte a co přinese České republice?

Upřímně říkám, že mnoho věcí je v migračním paktu krokem vpřed. Problematické jsou především dvě části, kvůli kterým je dohoda nejen pro Českou republiku nevýhodná. Princip povinné solidarity je špatný, solidarita má být dobrovolná, nikoliv povinná. Cena 20 tisíc eur za nepřijatého migranta je příliš vysoká.

Česko má ale výjimku, je to tak?

Ano, ale výjimky pro nepřijetí migrantů do ČR jsou dočasné, budou se vždy po nějaké době zkoumat v závislosti na počtu Ukrajinců u nás. Navíc lhůty pro azylovou proceduru jsou příliš dlouhé, budou nadále zatěžovat celý systém. A především chybí důslednější ochrana vnějších hranic a návratová politika. To je velký kámen úrazu.

Jsou pro nás v tuto chvíli migranti z Afriky či Blízkého východu problém?

Ne, v tuto chvíli jich na našem území moc nemáme. A chceme, aby to tak zůstalo. Problém to tedy v tuto chvíli není, může však být, až je budeme přijímat nebo za ně platit, což bude mít vliv na státní kasu.

Je „projekt Rwanda“ britské vlády dobrý?

Neříkám, že je to úplně nejlepší projekt, ale můžeme se jím inspirovat a domluvit se zeměmi, aby k podobnému kroku přistoupily. Záležet bude na mnoha dalších podmínkách. Musíme hledat řešení, abychom tyto ekonomické migranty (nikoliv uprchlíky) drželi mimo Evropu.

Jaká jsou pro naši zemi bezpečnostní rizika ze strany Ruska? Mohlo by Česko, pokud by nebylo součástí EU, lépe čelit nepřátelským ruským akcím?

Určitě ne. Síla je v jednotě a koordinaci. A pokud budeme investovat do posílení obranných zdrojů, můžeme eliminovat šance Ruska, že nám jakýmkoliv způsobem ublíží.

Narážím na to, že se ozývají hlasy za „nezávislost“ Česka na EU a NATO s tím, že bychom si vše řídili lépe, efektivněji. Je to z vašeho pohledu nesmysl?

Neuvěřitelný nesmysl. Každý, kdo si tohle myslí, nemá rád Českou republiku. Nechce, aby se jí ekonomicky dařilo. Vystoupení z EU a NATO je jednoznačně krokem zpět. NATO zaručuje naši bezpečnost. Vstup do EU i NATO byly dva nejlepší kroky za posledních 25 let, které jsme udělali.

