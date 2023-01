Co s Putinem po válce na Ukrajině? Je to jasné, pro válečného zločince není jiná cesta

Vladimir Putin je přímo zodpovědný za smrt mnoha lidí. Proto v Bruselu proběhne jednání o možnosti zřízení tribunálu pro válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocidu a agresi po invazi na Ukrajinu. Zřízení mezinárodního tribunálu dlouhodobě prosazují Piráti. Europoslankyně Markéta Gregorová v rozhovoru pro Čtidoma.cz vysvětlila i to, jaký osud by měl Vladimira Putina čekat.

Jak vidíte další vývoj situace na Ukrajině, podaří se v dohledné době dostat obě strany k jednání o míru?

Na začátek bych chtěla vyzdvihnout obrovský význam společného postupu Západu vůči Ukrajině. Především se jedná o neustávající podporu sankcí proti Rusku a také pokračující finanční i materiální pomoc pro Ukrajinu. Nacházíme se v rozhodující fázi války a já pevně věřím, že Ukrajina letos zvítězí. Nicméně se také domnívám, že Rusko není příliš motivované vyjednávat.

Tlačí ho k tomu Evropská unie?

Ano. Chceme zajistit mír pro Ukrajinu a její obyvatele. Ukrajina plánuje uspořádat mírový summit na půdě OSN do konce února tohoto roku. Je ale velmi nepravděpodobné, že součástí dialogu bude i Rusko.

Markéta Gregorová

- od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu

- v letech 2018 až 2019 zastupitelka města Brno

- od roku 2012 členka Pirátů

Měl by Západ Ukrajinu vyzbrojit těžkými zbraněmi tak, aby byl jejich dosah třeba i na území Ruska a mohly být likvidovány například základny, ze kterých Putinův režim pálí rakety na města?

Z mého pohledu je nutné komunikovat s Ukrajinou o tom, co potřebuje. Zároveň si ale rozhodně myslím, že v tuto chvíli není v zájmu ani jedné ze stran – tedy i Ukrajiny – konflikt ještě více eskalovat. Ukrajinci usilují o získání zpět svých území a v tom bychom jim měli pomáhat. S Ruskem v jeho mezinárodně uznaných hranicích se vypořádáme v rámci spravedlivého tribunálu.

Co tedy s Vladimirem Putinem, až skončí válka, měl by být souzen jako válečný zločinec?

Vladimir Putin by měl být zcela bezpochyby souzen za válečné zločiny spáchané během ruské agrese na Ukrajině. S velkou pravděpodobností bude založen speciální trestní tribunál pro zločiny Ruska na Ukrajině, kde bude Putin se svými spolupracovníky souzen.

Myslíte si, že je v zájmu Ukrajiny a potažmo i Západu, aby byl Putin co nejdříve nahrazen? Nemůže to pak být ještě horší?

To je velmi obtížná otázka, protože Rusko samozřejmě neznamená pouze Putin. Jeho režim prostupuje všemi úrovněmi politiky a regiony Ruska, kde jsou jemu věrní či jemu zavázaní. Nicméně v tuto chvíli je zjevné, že Rusko s Putinem v čele nemíří k mírovým jednáním ani k ústupu z Ukrajiny. Právě naopak. Putin stále vyhrožuje další eskalací konfliktu. Z těchto důvodů je tedy nahrazení Putina spíše žádoucí, protože s ním v čele jsme zaseknutí na místě.

Další otázka je, co s Ruskem po skončení války, jak se k této zemí postavit, ať už se bavíme o diplomacii, či obchodní spolupráci...

Důležité je zde říci, že problémem není Rusko jako takové, nýbrž jeho aktuální diktátorský režim, který nedrží pohromadě pouze Vladimír Putin. Samotný režim a ideologie rozpínání jsou velkým nebezpečím. Spolupráci s Ruskem si tedy umím představit pouze v případě, že tyto prvky se změní. Případná nová vláda a nový prezident by museli ukázat převzetí zodpovědnosti za spáchané zločiny prostřednictvím placení reparací Ukrajině, vyjádřením hluboké lítosti a přiznáním své viny nebo také například plným jaderným odzbrojením Ruska. V tomto případě by se však jednalo o navázání nových vztahů s novým Ruskem. To se ale dostáváme do hypotetické situace, která rozhodně není v této chvíli na stole.

