Do důchodu bez stresu kvůli drahým energiím. Stát zaplatí téměř celou malou fotovoltaiku

Možná si myslíte, že to není potřeba. Že je to zbytečné a že bez vymožeností typu střešní fotovoltaika se obejdete. Samozřejmě, nikdo vás nenutí. Na druhou stranu, čísla jsou čísla. A hovoří celkem jasně: Zatímco teď máte dost možná ještě celkem vysoký příjem, v důchodu to nejspíš na žádné velké jásání nebude. Přitom náklady na život mohou vlivem nečekaných událostí výrazně stoupat. Pokud tomu můžete – alespoň částečně – předejít, byla by chyba se nad tím nezamyslet.

Fixace nákladů na několik desetiletí

Kouzlo fotovoltaiky je v tom, že je prakticky bezúdržbová a její životnost se počítá na desítky let (minimální garance panelů je čtvrt století). Investice je tedy jednorázová, zatímco úspory jsou dlouhodobé.

Pořízení vlastního zdroje nejenže sníží vaše náklady na energie, ale do značné míry je i zafixuje na dlouhé roky dopředu. Čím víc energie budete schopni využít z vlastního zdroje, tím méně energie spotřebujete ze sítě. A tím méně se vás dotkne případné zdražování. I po odchodu do důchodu, když vaše příjmy klesnou, si tak budete moci dopřávat stejný komfort jako teď. A to je jeden z největších benefitů.

Investice s jistým zhodnocením

Samozřejmě jsou tu i další výhody. Fotovoltaika například celkově zhodnotí vaši nemovitost. I když se v budoucnu rozhodnete přestěhovat, díky investici do solární elektrárny získáte za váš dům rozhodně víc. Pořízení fotovoltaiky tak v současné době může být i chytrou investicí, která má velmi zajímavou návratnost. Na rozdíl od rizikového investování do akcií, které může, ale taky nemusí přinést výdělky, tady se dá při volbě spolehlivého dodavatele jenom získat. Výhodnost investice navíc umocňují štědře nastavené dotace ministerstva životního prostředí.

Polovinu vám dá stát

Z pohledu dotační podpory v podstatě ještě nebyly lepší podmínky než teď. Po covidovém boomu totiž ceny technologií výrazně klesly a dotace nyní pokrývají celých 50 % investice i u dražších bateriových systémů. Dokládají to i příklady z nabídek jednotlivých společností. Když vezmeme největší specializovanou firmu na trhu, tedy S-Power Energies, nejprodávanější sestava zde nyní vychází na 313 500 Kč. Přičemž polovinu – tedy 156 750 Kč – pokrývá dotace programu Nová zelená úsporám. Ve vybraných krajích je navíc dotace ještě vyšší. Vy tak za fotovoltaiku o velikosti 4,5 kWp a 7,1kWh baterii ve výsledku zaplatíte pouhých 156 750 Kč, případně ještě méně.

„I podle nejpřízemnějších propočtů se vám taková investice jen na ušetřené energii vrátí už za necelých 6 let. To znamená, že po zbytek životnosti už vám elektrárna bude jenom vydělávat. Navíc s ní získáte mnohem větší nezávislost a díky baterii si posvítíte i během výpadku proudu,“ doplňuje jednatel zmíněné společnosti Jaroslav Šuvarský.

Důchodci teď pořídí fotovoltaiku ještě levněji

A na závěr skvělá zpráva pro všechny, kteří jsou v důchodu už teď. Nemusíte klesat na mysli, pokud je pro vás výše zmíněná investice příliš vysoká. Naopak máte velký důvod k radosti, protože od letošního května přibyla další dotace – nazvaná Nová zelená úsporám light – která cílí přímo na seniory a nízkopříjmové domácnosti.

Všichni důchodci a rodiny, které pobírají příspěvek na podporu bydlení, nyní mohou zažádat o dotaci na malou fotovoltaiku, která celoročně slouží primárně k ohřevu vody. Díky energii ze slunce tak můžete mít teplou vodu v průběhu celého roku téměř zadarmo. A nejlepší je, že v případě sestavy S-Power MINI dotace pokrývá skoro tři čtvrtiny ceny. Systém je navíc v tomto případě nastaven tak, že dotaci získáte předem. Dopředu tedy neplatíte vůbec nic.

„Sestavu v celkové hodnotě 125 000 Kč stát dotuje částkou 90 000 Kč. Vy tedy za 2,7kWp sestavu ve výsledku zaplatíte pouhých 35 000 Kč, a to až po dokončení instalace. Rozhodně vám tak nehrozí, že byste někomu zaplatili zálohu a on pak dílo nedodal,“ ujišťuje Jaroslav Šuvarský a doplňuje: „Podobné selhání si nemůžeme dovolit, naopak si vždy zakládáme na maximální profesionalitě, kterou potvrzují i reference našich zákazníků.“

Zdroje: redakce, S-Power Energies

