Drolící se ukrajinské jednotě už Putin v Moskvě tleská. Západ udělal strašlivé chyby

Pokud se hovořilo o tom, že Ukrajina má k celkovému vítězství ve válce daleko, nyní se zřejmě její šance bohužel dále snižují. Ukrajinská protiofenziva, ač nebyla úplně neúspěšná, nedokázala splnit stanovené cíle, to znamená vytlačit ruské okupanty ze všech okupovaných teritorií. Ostatně na to Ukrajinci neměli již před několika měsíci kapacity, chyběla účinná vzdušná podpora a početnější pozemní obrněná technika.

Dva se perou, Putin se směje

Putinovi jistě nyní hraje do karet i skutečnost, že v nejvyšším politickém a armádním vedení Ukrajiny propukly spory, o kterých se předtím hovořilo, nicméně ne nahlas. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má obcházet při komunikaci o klíčových úkolech náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného, což mu znemožňuje efektivní řízení celé armády a dosažení stanovených cílů.

Nedosti na tom. Populární starosta Kyjeva Vitalij Kličko se nevybíravě otřel o Zelenského, když o něm prohlásil, že má autoritářské sklony. Může prý skončit stejně jako Putin, pokud takto bude pokračovat dál. Vztahy Klička a Zelenského prochází krizí v podstatě už od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, kdy se bývalý úspěšný boxer proti ukrajinskému prezidentovi vymezil sice negativně, ale ještě ne útočně. Nyní však averze, která je vzájemná, vyplavala na povrch.

Je zřejmé, že aby Ukrajina nakonec v existenčním boji obstála, musí být jednotná. V celém národě a také nejvyšších politických a vojenských patrech. Všichni zkrátka musejí tahat za stejný provaz. Drolící se jednota je jedině vodou na mlýn Moskvě, která vlastně na toto od začátku ozbrojeného konfliktu, který takřka před dvěma lety způsobila, čekala.

Trhliny v ukrajinské jednotě jsou důsledkem frustrace z toho, že protiofenziva nevykázala žádoucí výsledky, a také z toho, že Západ nedodal obráncům před ruskou invazí všechny dostupné vojenské prostředky, které Kyjev potřeboval již dávno. Váhalo se s dodáním moderních tanků, váhalo se s poskytnutím raket dlouhého doletu a dalších zbraňových prostředků nutných k tomu, aby se fronta posunula významněji dál.

Technologie jako východisko z patu

Ukrajina také potřebuje srovnatelné technologie s těmi, která má ruský okupant, nicméně ty, stejně jako i nové schopnosti může dodat pouze Západ. A ten se k tomu jaksi nemá a pod různými záminkami, které se ukazují jako liché, lavíruje. Jsou to strašlivé chyby, které stojí životy. Slibem nezarmoutíš, ale nové schopnosti a technologie jsou právě těmi prostředky, které mohou pomoci Ukrajině dostat se z patu, ze zamrzlého konfliktu, který zcela vyhovuje ruským plánům.

Ukrajinská nejednota, pokud se bude i nadále prohlubovat, může přinést v krajním případě i převrat a sesazení Zelenského z postu prezidenta. Otázkou by pak zůstávalo, kdo by po něm nastoupil. Ve hře by byla i instalace převážně vojenského vedení. Spory v nejvyšším vedení země přicházejí v nejhorší možný okamžik, kdy se Ukrajině nepodařil výrazný průlom do velmi dobře hájených pozic okupantů.

Na tahu je nyní Západ, který má jako jediný páky na to, patovou situaci odblokovat dodáním již zmíněných nových schopností a technologií, které mají reálný potenciál ohrozit ruské územní zisky a v tom lepším případě vyhnat ruská vojska. Jinak se můžeme dočkat v příštím roce dalších, pro Ukrajinu nepříliš povzbudivých zpráv.

