Kříž je pryč. Inspiroval tvůrce olympijského plakátu leták z Lidlu?

Mnohé věci typické pro Francii bychom na tomto letáku hledali marně. Najdeme na něm surrealisticky vyhlížející motivy, jako je třeba růžová Eiffelovka na níž je navlečen národní stadion Stade de France či metro projíždějící vítězným obloukem.

Autor se dle svých slov snažil být co nejvěrnější architektuře města, ale pojal ji po svém a trochu si s tím pohrál. Nejen pozměněním některých známých motivů, ale také tím, že některé důležité detaily byly zjevně záměrně opomenuty.

Zapomenutý kříž

Zvláště si na tom tvůrci dali záležet v případě křesťanského kříže na dómu, který je součástí pařížské Invalidovny. Zapomněli totiž na kříž na vrcholku této budovy. Nahrazený byl „neutrální“ šipkou. Vypadá to, jako by se nechali inspirovat opravdovými mistry v retušování křesťanských symbolů.

Především řetězcem Lidl a jeho nechvalně proslulým několik let starým reklamním letákem na řecký týden, kde na ilustrační fotce z věže kostela jaksi záhadně zmizel kříž. Obchodní řetězec se pak hájil tím, že to dělá kvůli náboženské neutralitě. Docela překvapivé vysvětlení.

Když jindy předtím prezentoval zákazníkům 1001 delikates orientu, půlměsíc na minaretu porušením náboženské neutrality nebyl. Anebo třeba automobilkou Porsche, která nechala ve své reklamě na oslavu 60 let svého legendárního sportovního modelu 911 vyretušovat sochu Ježíše shlížejícího z útesu nad Lisabonem.

Někteří také postřehli, že na olympijském plakátu není ani jediná francouzská vlajka. Naprosto chápu celou tuto chvályhodnou snahu autorů. Pohled na křesťanské či francouzské symboly by zřejmě mohl některé útlocitnější povahy zranit.

Co třeba úplně odstranit kostely?

I tak se mi ale zdá, že tvůrci zůstali jen na půli cesty. Měli raději rovnou vypustit vše, co připomínalo Francii. Až budou příště dělat nějaký podobný plakát, mohli by třeba budovy sloužící jako kostely odstranit úplně.

Možná by také nebylo od věci zajít ve snaze vyhnout se jakýmkoli přímým zmínkám o křesťanství, Francii a celé její kultuře ještě dále: Buďto umístit na plakát jen cizokrajné motivy jako třeba pyramidy, velbloudy, deštné pralesy, mešity, ašrámy či budhistické stúpy, anebo pokud by chtěli být opravdu politicky korektní, měli by raději nechat plakát úplně prázdný.

Varování: Článek obsahuje prvky ironie a nadsázky.

Autor komentáře: Tomáš Zdechovský, europoslanec a místopředseda KDU-ČSL

