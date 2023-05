KOMENTÁŘ: Jak pejsek s kočičkou upekli vládní balíček. Krvavý kompromis popraví pětikoalici v příštích volbách

Většina politiků ví, co má pro zemi udělat, když to ale udělá, bolí to a ztratí voliče. A tak obvykle neriskuje. Fialová vláda do akce „za pět dvanáct“ šla. A je třeba říci, že díky koaličním tlakům pejsek s kočičkou upekli balíček, který bude – kromě vinařů – šmakovat jen málokomu. Fialova vláda tak připravila celek opatření, z něhož ještě teď jásá opozice.

Kompromis vykoupený krví

A podle některých představitelů ODS (Jan Skopeček) se jedná dokonce o kompromis krvavý. Vládní balíček obsahuje celkem 55 opatření, jejichž cíl je jediný – mají snížit bobtnající schodek státního rozpočtu. Většina úsporných kroků se bude dít na výdajové straně rozpočtu.

Na té příjmové dojde ke změnám v DPH, zavedou se dvě sazby místo tří a zruší se 22 daňových výjimek a slev. Dojde ke zvýšení daní pro firmy o 2 % a zaměstnancům přibude povinnost v podobě nemocenského pojištění. Změny budou bolet především OSVČ, kterým má v dalších třech letech výrazně narůst povinná platba sociálního pojištění. Budou zvýšeny také spotřební daně. Naopak dojde k zavedení nulové sazby DPH na knihy, nicméně na druhé straně bude u časopisů sazba činit 12 % a u novin dokonce 21 %, což mnozí ekonomové nechápou.

Vrcholní představitelé pětikoalice však unisono (alespoň veřejně) vládní balíček úspor obhajují a argumentují tím, že se muselo konečně šlápnout na brzdu, jinak by v příštích letech byly veřejné finance neudržitelné. Je však jasné, že za tento balíček zaplatí pětikoalice v příštích parlamentních volbách vysokou cenu. Opozice už stačila vládní opatření podrobit drsné kritice a pětikoalice bude mít tuto kritiku „na talíři“ po zbytek stávajícího volebního období. V lecčems pak má opozice pravdu, například u DPH na noviny a dalších položek.

Na druhou stranu celý vládní balíček budí dojem, že nebyl připraven dostatečně sociálně citlivě a položky, jež se měly přesunout do nižší sazby DPH, jsou nyní ve vyšší – a naopak. Například je nepochopitelné, že má zdražit pivo, což vyžene další zákazníky z pohostinských zařízení, která po covidové vlně zažijí další šok.

Koalice se balíčkem sama „popravila“

Je to složité. Když je v koalici pět stran, žádná z nich nemůže být z logiky věci plně uspokojena ve svých požadavcích. Nicméně to voliče až tak nemusí zajímat, ti totiž budou balíček zohledňovat při rozhodování, komu dají příště v parlamentních volbách svou důvěru. A jak to vypadá, šance, že by ji dali znovu většinově stranám stávající pětikoalice, se po zmíněné tiskové konferenci výrazně snížila. Zároveň tím Fiala mete cestičku zpět k moci Babišovu hnutí ANO, jehož členové připraví v souvislosti s úspornými opatřeními pětikoalici v Poslanecké sněmovně nejednu horkou chvilku.

