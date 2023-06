Lidé brzy přijdou o práci, umělá inteligence některé profese zcela nahradí. Má to i pozitiva

Na zmírnění možné paniky je hned v úvodu dobré podotknout jednu věc – nikdo dnes pořádně neví, co budoucnost opravdu přinese a jak přesně zasáhne umělá inteligence (AI) do našich životů. Ano, pravděpodobně nahradí miliony pracovních míst. Je to ale špatně?

S novými technologiemi přeci můžeme hledat nové příležitosti, než se klepat strachy. Mobily, sociální sítě a další „vymoženosti“ už bereme jako samozřejmost. Ovlivňují nás každý den. Naučili jsme se s nimi žít a mít z nich užitek. Něco podobného se může stát i s umělou inteligencí. Záleží na každém z nás, zda půjde o dobrého sluhu, nebo zlého pána.

Vyhodnotí vhodná embrya

Jak upozorňuje server BBC, už od nástupu průmyslové revoluce někdo hrozil, že nové stroje, od mechanizovaných tkalcovských stavů až po mikročipy, nahradí práci člověka. Dělníci ničili stroje z obav, že budou na dlažbě. Většinou jsme ale vyhráli. Naučili jsme se kooperovat. Umělá inteligence už dnes pomáhá například na reprodukčních klinikách. „Umělá inteligence by měla zkrátit dobu léčby. Umí totiž vybrat nejnadějnější embrya, která tak při asistované reprodukci přijdou na řadu jako první,“ vysvětluje MUDr. Pavel Otevřel.

AI dokáže bleskově vyhodnotit data a zvolí, které embryo je pro ženu vyhovující. „Při asistované reprodukci se v laboratořích posuzují obrazová data – fotky nebo filmy, na nichž jsou zaznamenána vajíčka, spermie či embrya. Umělá inteligence dokáže vyhodnotit, která jsou pro úspěšné oplodnění nejvhodnější – a to mnohem lépe než člověk. AI také umí popsat a navrhnout optimální prostředí, ve kterém se embrya kultivují.“

Stovky milionů lidí bez práce

Faktem ale je, že ne vždy jde jen o dobré zprávy a umělou inteligenci můžeme „pochválit“. Například americká společnost IBM nedávno ukončila nábor na pracovní pozice, které budou v blízké budoucnosti nahrazeny AI. Mělo by jít průběžně až o třetinu míst, zhruba 26 tisíc lidí bude hledat práci jinde. Jde zejména o pozice v administrativě a personalistice, což potvrdila agentura Bloomberg. Po celém světě by umělá inteligence mohla nahradit až 300 milionů pracovních míst, což vyplývá z analýzy americké investiční banky Goldman Sachs. Tuto informaci přinesl například Forbes.

10 nejvíc ohrožených pozic

Pokladní – v jejich případě může být využit automatizace procesu plateb a integrace se zákazníkem.

Účetní – automatizaci procesu sledování a vedení chyb zvládne AI, včetně eliminace chyb.

Pracovník call centra – už dnes se využívají chatboti a hlasoví asistenti, aniž by byl třeba kontakt s „živým“ operátorem.

Někteří novináři – na konci loňského roku byl představen nástroj ChatGPT, který dokáže obratem vytvořit stále dokonalejší psaný obsah. Zejména copywriterům tak zvoní hrana.

Řidiči – vývoj samořídících vozidel jde dopředu, pracovníci v dopravě mohou být nahrazeni.

Asistenti a asistentky – hlasoví asistenti, jako je jako Siri, mohou sekretářky zcela nahradit. Stejně tak mohou pomáhat v jednoduchých asistentských činnostech.

Pracovníci v reklamě – AI dokáže vytvořit reklamní slogany i texty a obstojně si poradí i s tiskovou zprávou.

Právníci – Bot ChatGPT má za sebou úspěšné složení zkoušek na právnické fakultě, zvládá ústavní i daňové právo.

Pracovníci v bance – umělá inteligence lépe a rychleji vyhodnotí možné rizikové klienty, úvěry apod.

Někteří učitelé – zejména, pokud se bavíme o dějepise, jazyku, literatuře, právu apod. Tam si AI dokáže „nabrat“ potřebné údaje a bez problémů je prezentovat.

Ne všechny může AI nahradit

Pojďme se ale vrátit na pozitivní vlnu. Ač se může zdát nástup AI hrozivý, odborníci upozorňují, že umělá inteligence stále řadu profesí nahradit nedokáže. Jmenují především zaměstnání, kde jsou třeba lidské vlastnosti, jako je kreativní myšlení či emoční inteligence. Ani mezilidské vztahy AI nenahradí. V klidu tak mohou být třeba zdravotní sestry, obchodní konzultanti atd.

Bude zřejmě trvat hodně dlouho, než si umělá inteligence dokáže sama budovat vztahy a kontakty. A pak jsou tu samozřejmě řemeslníci. Ani tam AI zatím nedosáhne. Její schopnosti „pracovat rukama“ nebo řešit nenadálé situace jsou velmi, velmi omezené. K automatizaci takových profesí by bylo potřeba věcí, které vídáme ve sci-fi filmech. Třeba robota C-3PO z Hvězdných válek.

