Mazáka jsme za šikanu dostali do nemocnice a už jsme ho nikdy neviděli, vzpomíná pamětník

Jeho dědeček bojoval u RAF proti Hitlerovi. Boris Weber tak měl zásadní „černou kaňku“ a jistotu, že mu soudruzi vymyslí řadu překážek. Tak to za komunistů chodilo. „Kádrový profil, to bylo jejich zaklínadlo. A když vaši rodiče nebyli ve straně, nebo dokonce dědeček za války bojoval u RAF, ultra zbabělí komunisté vám to spočítali,“ vzpomínal muž, který se s naším webem podělil nejen o své vzpomínky na službu socialistické vlasti.