O fondu, který vznikl jako reakce na Babiše a podle kterého se řídí, co si (ne)přečtete na Seznamu

Andrej Babiš vstoupil do politiky v roce 2011, když založil hnutí ANO 2011. V roce 2013 koupil mediální dům MAFRA (MF Dnes, Lidové noviny, Metro a další), v lednu 2014 se stal ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky. Bylo zřejmé, že má vyšší ambice a jde mu nejen o šíření svých myšlenek, ale i o útoky na politické oponenty, k čemuž využíval svých médií.

Odhalení v Babišově drůbežárně

Jako reakce na to vznikl v roce 2016 Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ). Jedním z „otců zakladatelů“ byl elitní manažer František Dostálek. „V době, kdy vládl Babiš a silně ovlivňoval českou mediální scénu, nám přišlo vhodné podpořit nezávislá média,“ vzpomíná.

NFNZ

Vznik: 2016

Zakladatelé: Petr Cichoň, František Dostálek, Vladimír Mařík, Martin Vohánka, Libor Winkler

Správní rada: Václav Muchna, Štefan Szabó, Helena Chaloupková

Kolegium: Jiří Kučera, František Dostálek, Jiří Hák, Silke Horáková, Václav Muchna, Tomáš Richter, Martin Vohánka, Libor Winkler

Fond v průběhu času opravdu podpořil celou řadu výborných projektů a také pomohl odhalit zásadní kauzy. „Vzpomeňme například na práci Saši Uhlové, která chvíli pracovala v drůbežárně ve Vodňanech, která patří Andreji Babišovi,“ jmenuje Dostálek konkrétní příklad. Odhalila otřesné podmínky zvířat, ale i lidí.

Co se objeví na Seznamu a co ne

Postupem času díky spolupráci se Seznamem získal NFNZ silný vliv. Což v praxi znamená, že Seznam pustí na svoji domovskou stránku zpravodajské a publicistické články jen těch online titulů, které NFNZ vybere do MediaRatingu. NFNZ také pracuje na Mapě médií, kam zatím zařadil pár titulů, u publicistických ale vyhodnotil, že nemají originální obsah. Jak a které články fond hodnotil, zůstává tajemstvím.

Nicméně tituly, které NFNZ do hodnocení nevybere nebo je ohodnotí dle ne vždy transparentních podmínek, mají smůlu. „Dlouho jsme diskutovali o tom, jak by měl MediaRating vypadat,“ vysvětluje Dostálek. A padla shoda, že nelze hodnotit obsah, ale pouze technická kritéria, transparentnost portálů a případný střet zájmů vydavatele.

Rozhodovat o tom, kdo bude, či nebude připuštěn – nezavání to cenzurou?

Ne, protože jsme se hned na začátku dohodli, že nelze hodnotit obsah, ale pouze technická kritéria, která ukáží, zda a jak je konkrétní médium transparentní, a případný střet zájmů vydavatele. Než jsme se shodli na tom, jak by mělo nezávislé hodnocení médií vypadat, vedly se opravdu velmi dlouhé debaty. (NFNZ hodnotí i obsah, respektive hodnotí originalitu neboli původnost obsahu a přitom uplatňuje stejná kritéria na publicistické texty jako na lehké magazínové čtení a pravděpodobně i na řádně označená komerční sdělení. Do data vydání tohoto článku NFNZ na dotazy ohledně výběru textů plnohodnotně neodpověděl. Pozn. red.)

Co se dělo pak?

Vyvstala potřeba podpořit konkrétní novináře, například v jejich soudních sporech se společnostmi, které je žalovaly kvůli jejich práci. Takže jsme činnost NFNZ rozšířili o krytí sporů, do kterých se redaktoři dostávají.

V Česku existuje Syndikát novinářů. Neměla by to být spíš jeho práce?

Když jsme spolufinancovali Cenu Ferdinanda Peroutky, ze strany novinářů přišla žádost, zda bychom jim mohli pomoci s organizací. Většina z nich tvrdila, že Syndikát novinářů nefunguje, a žádali nás o pomoc. Což byl ale velmi těžký úkol, který se dodnes řeší. Na druhé straně jsme pochopili, že novináři uvítají, když pro ně budeme dělat vzdělávací a edukativní kurzy či projekty.

MediaRating

Hodnocení důvěryhodných médií. Výsledky hodnocení vyjadřují míru dodržování základních novinářských norem ve vybraných zpravodajských a publicistických médiích v České republice. Je to však NFNZ, kdo vybírá, koho bude hodnotit a koho ne. Na dotazy o metodice však odpovídá nedostatečně, nebo vůbec.

Tyto kurzy dnes fungují?

Různé semináře organizujeme v rámci novinářských akcí. Jestli je i něco navíc, to bude přesně vědět David Klimeš, nový ředitel NFNZ. Každopádně si myslím, že je to velmi důležitá věc.

Širší veřejnost ale o projektech NFNZ často neví. Není to škoda?

Souhlasím a škoda to určitě je. Myslím, že i zmíněný David Klimeš je si toho vědom, že dokáže kolem propagace udělat víc a tím zvýšit povědomí o NFNZ u veřejnosti.

Měl by být NFNZ poradním orgánem, vysvětlovat...?

Myslím si, že to není jeho funkce, fond na to není personálně vybaven. Ani jsme to nikdy nezamýšleli. Chtěli jsme pomáhat tam, kde je to žádoucí, ale poradenství tam nepatřilo.

Takže když například nerozumím kritériím MediaRatingu, rad se nedovolám, nikdo mi nic nevysvětlí?

To ano, samozřejmě. Novináři to tak dříve dělali. Zavolali Pepovi Šlerkovi, který jim vše potřebné vysvětlil. Dnes mohou zavolat Davidovi Klimešovi, ten jim otázky rád zodpoví nebo se s nimi sejde. (Pan ředitel NFNZ David Klimeš na dotazy naší redakce, zaslané v listopadu loňského roku ohledně metodiky, dosud odpověděl jen částečně a nekonkrétně prostřednictvím projektové manažerky NFNZ Pavly Mikešové. Pozn. red.)

Mapa médií

Přehled o českých médiích, o jejich vlastnictví, transparentnosti a míře vlastního originálního obsahu. Zatím jsou vyhodnoceny pouze některé weby. Není zcela jasné, podle jaké metodiky se hodnocené texty vybírají.

Čekali jste, že bude rating tak silný, že bude ovlivňovat distribuci největšího českého vyhledavače, že bude ukazatelem pro případné inzerenty apod.?

Je pravda, že ta síla je možná o něco větší, než jsme předpokládali, když jsme začínali. Nedokázali jsme si úplně představit, že to tak bude působit zejména na vydavatele, o těch tento projekt primárně je.

Bylo by možné MediaRating využít dál, třeba i na zahraničním trhu?

Vzbudili jsme zájem paní Jourové z Evropské komise, stále přemýšlí, jak MediaRating využít v zahraničí. Bavili jsme se s ní o tom, ale to už by pak chtělo významně posílit kapacity NFNZ. Financování, kvalita lidí apod. Zatím to tedy zůstává tak, jak to je. Ale využití v zahraničí by nás určitě potěšilo.

