Pomoc Západu Ukrajině je zoufale pomalá. S letouny F-16 se stala velká chyba, říká generál Šedivý

Stíhací letouny čtvrté generace F-16 Fighting Falcon pro Ukrajinu už nejsou jen teorie, několik zemí slíbilo, že je do země pošle. Jenomže tím celý proces teprve začal. Západ se rozhoupával pomalu. Vždyť stroje, které dokážou likvidovat nepřítele dvacetimilimetrovým kanónem a mohou nést i bomby, rakety a další druhy střel, už na Ukrajině dávno mohly být.

Umírají bez letecké podpory

A hlavně – tamní vojáci je už dávno mohli využívat. „Stala se chyba. Zdlouhavé politické debaty na toto téma oddalují nasazení letadel na frontu, realistický odhad nasazení F-16 do bojů je až v příštím roce. Vojenští odborníci mluví o polovině roku 2024. Určitě bude tlak, aby se čas zkrátil. Ale poslat nedocvičené piloty do války by mohlo mít opačný efekt,“ řekl pro Čtidoma.cz bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR, generál Jiří Šedivý.

Úplný výcvik pilota stíhačky F-16 přitom může trvat roky. Ukrajinský bojový pilot, který si přál být oslovován svým volacím znakem „Moonfish“, si myslí, že jde vše zvládnout dříve. „F-16 je jako švýcarský nůž, prostě dokonalý stroj, který může splnit jakoukoli misi,“ usmíval se muž, který promluvil pro CNN. Podle něj letadlo dokáže krýt pozemní jednotky, útočit na pozemní cíle i na nepřátelská letadla i detekovat a včas zneškodňovat rakety. „V době míru bychom měli roky, abychom vše prostudovali. Ale čas teď chybí.“

Kyjev neočekává, že stíhačky obdrží dříve než na začátku příštího roku. Přitom Rusko si vzdušnou převahu udržuje od začátku invaze, tedy už více než dvacet měsíců. Ukrajinské jednotky stále bojují – a umírají – bez letecké podpory. „I kdyby válka skončila zítra, tak všichni víme, že to bude jen pauza před dalším kolem. Musíme vybudovat silné letectvo postavené na západních strojích s řádně proškoleným personálem. Jedině to bude dostatečně odstrašujícím prostředkem k tomu, aby se ruský útok neopakoval,“ má jasno Moonfish.

Strach z nadcházející zimy

Yurii Ihnat, mluvčí ukrajinského velení vzdušných sil, tvrdí, že na výcvik pilotů stačí půl roku, pak budou podle něj schopni získat nad Ruskem vzdušnou převahu. Zároveň však ukrajinské vedení armády řeší problém, který může přinést nadcházející zima. Všichni ještě mají v paměti ruské útoky na energetickou infrastrukturu, k čemuž Putinova armáda využívala zejména rakety a drony. To se může opakovat i letos.

„Ukrajinská protivzdušná obrana zničí v průměru asi 75 % přilétajících střel s plochou dráhou letu a útočných dronů, ale zbytek stále dosahuje svých cílů. Zoufale potřebujeme další systémy protivzdušné obrany (krátkého, středního a dlouhého doletu), stejně jako moderní letadla,“ hlásil velitel ukrajinského letectva Mykola Oleshchuk pro CNN.

Ukrajinský inventář tryskových letounů ze sovětské éry stárne, přičemž některá letadla vzdušných sil jsou dvakrát starší než jejich piloti. „Stále je udržujeme v dobrém stavu, ale musíte pochopit, že mise jsou pro naše piloty smrtelně nebezpečné. Ztrácíme ty nejlepší z nich,“ dodal Oleshchuk. Na F-16 samozřejmě jako na smilování čekají také jednotky na zemi.

Zaostalé stroje staré desítky let

Software se logicky neustále vylepšuje, právem patří k tomu nejlepšímu, co svět momentálně poskytuje. „Současně systémy na našich strojích MiG-29 a Su-27 jsou ještě z konce 80. let, kdy se tato letadla vyvíjela. V té době existovaly drony pouze ve sci-fi knihách. Chci říct, že v té době nikdo nepovažoval drony za vážnou hrozbu, kterou by stíhací letouny měly ničit,“ argumentuje Moonfish, proč je ukrajinské letectvo proti moderním metodám válčení mnohdy bezbranné.

On sám je jedním z těch, kteří zatím trénují na simulátoru F-16. Splnil kritéria, jako je znalost anglického jazyka, zkušenosti v boji či dostatečný věk. Zapojil se do programu, který je vzhledem k probíhající válce velmi intenzivní. Létání na F-16 bylo přitom dlouholetým snem nejen Moonfishe, ale byl to také sen jeho dobrého kamaráda Andrije Pilshchikova, legendárního ukrajinského pilota, který vystupoval pod volacím znakem „Juice“.

Pilshchikov, který lobboval za to, aby USA daly Ukrajině letouny F-16, však zemřel v srpnu při letecké havárii během bojové mise. Moonfish byl v zahraničí, tam se dozvěděl o smrti svého přítele. Nemohl se ani zúčastnit pohřbu, ani rozloučit, ale říká, že ve výcviku na F-16 pokračuje i kvůli Pilshchikovi a dalším padlým kamarádům.

